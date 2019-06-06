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Газзаев: «Мы должны значительно увеличить цену на телевизионные права»

сегодня, 16:19

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев рассказал о перспективах Российской Премьер-Лиги в будущем.

Наши клубы из РПЛ должны показывать такой уровень игры, который соответствует инфраструктуре, которая была построена к чемпионату мира. Все стадионы соответствуют четвёртой категории, наша лига должна не за шестое место бороться, а ставить себе цель войти в тройку чемпионатов. И я надеюсь, что наш футбол, с новым руководством РФС, выйдет на новый уровень. Да, у нас есть успехи в футболе, но не должен наш чемпион проигрывать 18-й команде Примеры.

Что касается финансового вопроса, мы должны значительно увеличить цену на телевизионные права. Чемпион Англии получает £ 160 млн, а команда, которая вылетает в Англии, получает £ 120 млн. А у нас «Зенит», который стал чемпионом, получает всего около € 4-5 млн. Сопоставьте, разве это правильно? А если в общем брать финансовый вопрос, то он как никогда актуален для нас, потому что каждый год с чемпионата норовят сняться два-три клуба, а клубы из дивизиона ниже специально не выходят, чтобы клуб не обанкротился.

Ранее Газзаев прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   188 / 813
сегодня в 17:00
Прав Газзаев!
wingback
wingback
   147 / 813
сегодня в 16:58
Где начинает крутиться серьёзное бабло, там начинает вертеться газаев пёс...
Egorium
Egorium ответил Hesus_4erez_us
   202 / 813
сегодня в 16:58
Мало наворовал из Алании, хочет ещё с трансляций хватануть?
Так школа уголовная действует.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   791 / 813
сегодня в 16:56
Мало наворовал из Алании, хочет ещё с трансляций хватануть?
Бестрофейный
Бестрофейный ответил Ваня лучший
   204 / 813
сегодня в 16:55
Сравнение некорректное. Зенит сидит на шее у государства. Там лишние 5-10 млн туда сюда никого не волнуют. Как и у Локо, который кормит ся пассажирами РЖД. Этими мерами народ на стадион не загонишь. Сейчас туда с семьёй идти нельзя, мат и в подворотне слышать можно. Получается замкнутый круг. Деньги игрокам платят огромные, народ ходит плохо, а ТВ платное.
На унитаз-арене одна малина собирается.
Alladins
Alladins ответил Ваня лучший
   246 / 813
сегодня в 16:52
Сравнение некорректное. Зенит сидит на шее у государства. Там лишние 5-10 млн туда сюда никого не волнуют. Как и у Локо, который кормит ся пассажирами РЖД. Этими мерами народ на стадион не загонишь. Сейчас туда с семьёй идти нельзя, мат и в подворотне слышать можно. Получается замкнутый круг. Деньги игрокам платят огромные, народ ходит плохо, а ТВ платное.
ЦСКА сидит на шее у бандитов и уголовников, не даром Ленорыч рецедивист.
LOpp
LOpp ответил parallels
   13 / 813
сегодня в 16:46
окко вчера объявил ценник на АПЛ за год. 249 в месяц получается. матч премьер близко к этой цене - 219. хотят брать за наш чемпионат больше, чем за английский?)
дорого 3, сопки не отменили еще))
Ваня лучший
Ваня лучший
   140 / 813
сегодня в 16:34
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   145 / 813
сегодня в 16:34
" Мы должны...." ! Где-то , когда-то я все это уже слыхал. " Догоним и перегоним Америку, пятилетку за три года "и т. д. Твою маму, а ведь таких Газзаевых в Думе 450 голов ! Равняет нашу убогую лигу с АПЛ! Да кто их купит, эти твои телеправа , больной ты человек ? Тамбов с Уралом смотреть ? Да, плющит таракана не по-детски!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   782 / 813
сегодня в 16:25
Когда уже нажрутся.
parallels
parallels
   2 / 813
сегодня в 16:20
окко вчера объявил ценник на АПЛ за год.

249 в месяц получается. матч премьер близко к этой цене - 219.
хотят брать за наш чемпионат больше, чем за английский?)
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