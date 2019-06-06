Медведев: «Нельзя плодить клубы, которые перебиваются с хлеба на воду»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает идею расширения чемпионата России при гарантии готовности клубных стадионов.

Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам - «Динамо» на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом. Поэтому при условии, что все требования будут выполнены - финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения - только тогда можно голосовать.

Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей - хорошая.