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Медведев: «Нельзя плодить клубы, которые перебиваются с хлеба на воду»

сегодня, 16:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает идею расширения чемпионата России при гарантии готовности клубных стадионов.

Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам - «Динамо» на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом. Поэтому при условии, что все требования будут выполнены - финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения - только тогда можно голосовать.

Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей - хорошая.

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Valeleo
Valeleo ответил la_masia
   224 / 813
сегодня в 17:26
А я считаю, что вот такие спонсоры как Газпром и другие, которые якобы считаются государственными и "народным достоянием", должны вкладывать свои огромные средства не в один проект, а во всю лигу, чтобы была лига богатая, а не 4-5 клубов, чтобы спонсорские средства распределялись относительно положения команды в лиге. А клубы, пусть поддерживают коммерческие организации и частные фирмы. А медведь сидит и рассуждает. Я бы посмотрел на его управленческие способности в каком нибудь Анжи или Енисее.
Чушь полная.
Footbolista
Footbolista ответил Palex
   17 / 813
сегодня в 17:24
Почему нет?...
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил la_masia
   452 / 813
сегодня в 17:23
А я считаю, что вот такие спонсоры как Газпром и другие, которые якобы считаются государственными и "народным достоянием", должны вкладывать свои огромные средства не в один проект, а во всю лигу, чтобы была лига богатая, а не 4-5 клубов, чтобы спонсорские средства распределялись относительно положения команды в лиге. А клубы, пусть поддерживают коммерческие организации и частные фирмы. А медведь сидит и рассуждает. Я бы посмотрел на его управленческие способности в каком нибудь Анжи или Енисее.
В душе за Ротор болеешь да?)))))))))
Palex
Palex ответил la_masia
   123 / 813
сегодня в 17:22
Назови хотя бы одну причину, почему Газпром и как ты говоришь " другие" должны вкладываться во всю лигу.
Footbolista
Footbolista
   17 / 813
сегодня в 17:13
Будем плодить клубы, которые перебиваются с газа на нефть....и с паровоза на самолет...колбаса из "Магнита" тоже подойдет)...
la_masia
la_masia
   82 / 813
сегодня в 17:03
А я считаю, что вот такие спонсоры как Газпром и другие, которые якобы считаются государственными и "народным достоянием", должны вкладывать свои огромные средства не в один проект, а во всю лигу, чтобы была лига богатая, а не 4-5 клубов, чтобы спонсорские средства распределялись относительно положения команды в лиге. А клубы, пусть поддерживают коммерческие организации и частные фирмы.
А медведь сидит и рассуждает. Я бы посмотрел на его управленческие способности в каком нибудь Анжи или Енисее.
1 команда
1 команда
   391 / 813
сегодня в 17:02
Каждый клуб должен играть в своей нише.
ДСА
ДСА
   59 / 813
сегодня в 17:00
Футбол для тех у кого есть "бабки", а Сахалин пусть отдыхает.
Denkuz
Denkuz
   195 / 813
сегодня в 16:54
Правильно сказал.
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