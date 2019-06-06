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Червиченко: «Высказывания Федуна против расширения лиги - бред»

сегодня, 17:31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд.

Ранее все клубы лиги поддержали эту идею, кроме «Спартака».

Считаю, что давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Ничем, кроме как бредом, назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20.

«Красно-белые» приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать.

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Арбалет
Арбалет
   143 / 811
сегодня в 18:49
За свиней всегда стыдно, они позорят футбол.
311
311 ответил mikysss
   30 / 811
сегодня в 18:47
ко ко ко конечно федун купил всех судий и занял 5-е место... логика же
Ну так я и написал, результата никакого! Хотя квалификация ЛЕ это тоже своеобразный успех!)
ekliziast
ekliziast
   365 / 811
сегодня в 18:43
Червя от Спартака корёжит так , как вампира от чеснока.Весь на желчь изошёл , убогий.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 811
сегодня в 18:29
Червю лишь бы нагадить Спартаку.
За адекватность
За адекватность
   41 / 811
сегодня в 18:29
"Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20." Что Вы несете? Давайте 24 сделаем, резко топ-чемпионатом станем? ""Тосно" победив в КР вместо того, чтобы играть в ГЭ ЛЕ прекращает существование,"Анжи" как Киса Воробьянинов милостыню просит, да только не подают. Когда языками трепать прекратите? Как же достали подобные реформаторы.
Valeleo
Valeleo ответил 311
   177 / 811
сегодня в 18:29
«Красно-белые» приобрели кучу судей, а результата никакого!)
Фердуну придется на судей больше раскошеливаться, матчей будет больше.
blitz
blitz
   194 / 811
сегодня в 18:27
Просто боится Федун, что лишние четыре игры будут у спартака без набранных очков в турнирную таблицу. Чует неизбежное.
mikysss
mikysss ответил 311
   266 / 811
сегодня в 18:18
«Красно-белые» приобрели кучу судей, а результата никакого!)
ко ко ко конечно федун купил всех судий и занял 5-е место... логика же
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   600 / 811
сегодня в 18:18
в спартаке все бред
mikysss
mikysss
   266 / 811
сегодня в 18:17
Любое высказывание червяка уже бред, он точно до лоботомии накаркается
cska1948
cska1948
   412 / 811
сегодня в 18:14
"...Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20..."
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Сравнивать европейский климат с нашим, это как сравнивать плоское с зелёным. Вначале надо создать инфраструктуру для нормальных условий игры в декабре и марте, а уж потом расширять ПЛ.
311
311
   30 / 811
сегодня в 18:05
«Красно-белые» приобрели кучу судей, а результата никакого!)
EAGuar As
EAGuar As
   77 / 811
сегодня в 18:03
Два домашних матча за сезон прибавятся , а это денежки .
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   152 / 811
сегодня в 17:54
Леня Киевский прикинул, что придется за лишние матчи чемодончики носить, что бы выбраться с 5-го места РПЛ, да еще в квалификации ЛЕ лишние матчи играть вот и сопротивляется.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   263 / 811
сегодня в 17:50
Ахахахахаха стыдно за хрюшатник
parallels
parallels
   2 / 811
сегодня в 17:45
спартак - это бред! (а ещё стыд и позор).
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   52 / 811
сегодня в 17:43
В тарасовке все бред. У них даже капитан ненавидит этот клуб.
dino-hsv
dino-hsv
   86 / 811
сегодня в 17:42
"Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20" - не ну этот аргумент явно весомее
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   150 / 811
сегодня в 17:41
Бред,это расширение лиги до 18 команд,да блин взрослые дядьки,мозгов вообше нет.Почему тогда Газпром содержит только Зенит,а РЖД только Локо,пусть возьмут на себя еще по паре команд.
Шуnя771
Шуnя771
   36 / 811
сегодня в 17:39
Бывшего владельца опять догнала зависть... Зачем сравнивать с Западом..., а если и начал, то надо анализ делать с общих социально-экономических условий!
У нас по телеку деньги на лечение онкобольных детей собирают, а они хотят "расширяться" ..., за счет бюджета?
Червиченко хотя бы в курсах о величине "детских пособий", пенсий инвалидов, стипендий студентам...
Не надо устраивать "пир во время чумы".
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   108 / 811
сегодня в 17:38
Любые, абсолютно любые разговоры Червиченко о Спартаке,бред!!!!
Шуnя771
Шуnя771
   36 / 811
сегодня в 17:33
Где Федун и где Червиченко)
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   581 / 811
сегодня в 17:33
Всё по делу сказал и правдиво.
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