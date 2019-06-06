Червиченко: «Высказывания Федуна против расширения лиги - бред»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд.
Ранее все клубы лиги поддержали эту идею, кроме «Спартака».
Считаю, что давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Ничем, кроме как бредом, назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20.
«Красно-белые» приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать.
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Сравнивать европейский климат с нашим, это как сравнивать плоское с зелёным. Вначале надо создать инфраструктуру для нормальных условий игры в декабре и марте, а уж потом расширять ПЛ.
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Сравнивать европейский климат с нашим, это как сравнивать плоское с зелёным. Вначале надо создать инфраструктуру для нормальных условий игры в декабре и марте, а уж потом расширять ПЛ.
У нас по телеку деньги на лечение онкобольных детей собирают, а они хотят "расширяться" ..., за счет бюджета?
Червиченко хотя бы в курсах о величине "детских пособий", пенсий инвалидов, стипендий студентам...
Не надо устраивать "пир во время чумы".
У нас по телеку деньги на лечение онкобольных детей собирают, а они хотят "расширяться" ..., за счет бюджета?
Червиченко хотя бы в курсах о величине "детских пособий", пенсий инвалидов, стипендий студентам...
Не надо устраивать "пир во время чумы".