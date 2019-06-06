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Мутко выступает против скорого расширения РПЛ до 18 клубов

сегодня, 16:39

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что РПЛ сейчас не имеет экономических предпосылок для увеличения количества клубов в чемпионате.

Я сторонник спокойного и нормального развития. Сейчас у нас в стратегии [развития российского футбола до 2030 года] 18 команд, но это должно случиться, когда для этого созреет ситуация при соответствующем экономическом положении. Надо найти экономические стимулы, идти в сторону самоокупаемости. В стратегии написано, что расширение возможно при соответствующей экономической ситуации, но предпосылок для этого сейчас нет.

Да, в Калининграде построили современный стадион, но экономики у клуба нет никакой. В Ростове-на-Дону роскошный стадион, но у клуба Премьер-Лиги там огромные проблемы.

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CSKA2012
CSKA2012 ответил PATRIOT1965
   108 / 813
сегодня в 17:04
В советское время играли и по 26 команд ) как бы находили время)) и климат не мешал . Здесь вопрос финансовый скорее всего ))
КЭТиК
КЭТиК
   76 / 813
сегодня в 17:02
Мутко предлагает сократить!
CSKA2012
CSKA2012
   108 / 813
сегодня в 16:59
После слова "БЫВШИЙ" можно дальше не читать )
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил EAGuar As
   157 / 813
сегодня в 16:58
Было бы здорово,но не будет никогда.18 команд,дополнительные игры,а климат наш сам знаешь.
EAGuar As
EAGuar As
   72 / 813
сегодня в 16:55
Кубок сделать из двух матчей с самых ранних стадий .
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   62 / 813
сегодня в 16:44
Естественно против, надо же Лёню Федуна поддержать.
LOpp
LOpp
   13 / 813
сегодня в 16:44
Мудько думать научился.
wingback
wingback
   147 / 813
сегодня в 16:42
Продавшегося хрякам витю мутко никто и не спрашивает...
Ваня лучший
Ваня лучший
   140 / 813
сегодня в 16:41
А кто такой Мутко Никак фром май харт?
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