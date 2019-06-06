Мутко выступает против скорого расширения РПЛ до 18 клубов

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что РПЛ сейчас не имеет экономических предпосылок для увеличения количества клубов в чемпионате.

Я сторонник спокойного и нормального развития. Сейчас у нас в стратегии [развития российского футбола до 2030 года] 18 команд, но это должно случиться, когда для этого созреет ситуация при соответствующем экономическом положении. Надо найти экономические стимулы, идти в сторону самоокупаемости. В стратегии написано, что расширение возможно при соответствующей экономической ситуации, но предпосылок для этого сейчас нет.

Да, в Калининграде построили современный стадион, но экономики у клуба нет никакой. В Ростове-на-Дону роскошный стадион, но у клуба Премьер-Лиги там огромные проблемы.