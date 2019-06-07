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Ф. де Йонг: «Нам нужно будет приглядывать за Роналду»

сегодня, 04:49
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг после победы над Англией (3:1) в полуфинале Лиги Наций поделился ожиданиями от решающей встречи с командой Португалии.

Один из наших больших плюсов заключается в том, что мы не останавливаемся. Мы продолжаем биться друг за друга и никогда не сдаёмся. Это не первый раз, когда нам пришлось отыгрываться по ходу матча.

В сборной Португалии много по-настоящему классных игроков. Я видел часть их матча со Швейцарией. Очевидно, Роналду сделал эту игру. Мы должны будем приглядывать за ним.

Усталость могла бы стать для нас проблемой, если бы мы проиграли, а не победили. Мы все в хорошей форме, и у нас было не так уж много матчей в последнее время.

Игра, основанная на контроле мяча, делает нас сильными. Было бы странно, если бы мы начали играть по-другому.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   83 / 817
сегодня в 05:34
Нужно закрыть всего одного игрока.
Zenit_84
Zenit_84
   57 / 817
сегодня в 05:01
Конечно придется!
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