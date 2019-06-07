ГлавнаяНовости

Кейн: «Именно в такой футбол мы и хотим играть»

сегодня, 04:12
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Нидерландов в полуфинале Лиги Наций (1:3).

После перерыва мы слишком глубоко сели в оборону. Им потребовалось сравнять счёт, чтобы мы вновь пошли вперёд. Сегодня был не наш день, и, конечно, мы осознаём свои ошибки. Мы не будем падать духом, потому что именно в такой футбол мы и хотим играть. Каким бы ни был наш состав, мы способны показать хорошую игру.

Гарет [Саутгейт] принимал важные решения, и мы поддерживаем его во всём. Мы были в нескольких дюймах от победы. У нас просто не получилось. Мы допустили пару небрежных ошибок, слишком просто теряя мяч. Сегодняшняя игра пошла не по нашему плану, но надеемся, что в будущем всё получится. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куман: «Промес и ван де Бек сделали именно то, на что я рассчитывал»
Сегодня, 03:32 Комментарии0
Саутгейт: «Мы пропустили слишком детские голы»
Сегодня, 02:37 Комментарии2
Стерлинг: «Мы допустили глупые ошибки и были наказаны»
Сегодня, 01:51 Комментарии0
Ван Дейк: «Нам следовало чуть лучше действовать в атаке»
Сегодня, 01:25 Комментарии3
Сол Кэмпбелл: «Дзюба подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“»
Сегодня, 00:09 Комментарии6
Тилеманс: «Польщен интересом МЮ и „Тоттенхэма“»
Вчера, 22:51 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100