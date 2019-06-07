Кейн: «Именно в такой футбол мы и хотим играть»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии прокомментировал поражение от Нидерландов в полуфинале Лиги Наций (1:3).

После перерыва мы слишком глубоко сели в оборону. Им потребовалось сравнять счёт, чтобы мы вновь пошли вперёд. Сегодня был не наш день, и, конечно, мы осознаём свои ошибки. Мы не будем падать духом, потому что именно в такой футбол мы и хотим играть. Каким бы ни был наш состав, мы способны показать хорошую игру.

Гарет [Саутгейт] принимал важные решения, и мы поддерживаем его во всём. Мы были в нескольких дюймах от победы. У нас просто не получилось. Мы допустили пару небрежных ошибок, слишком просто теряя мяч. Сегодняшняя игра пошла не по нашему плану, но надеемся, что в будущем всё получится.