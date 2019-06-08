Куман: «Ван Дейк и Де Лигт должны остановить Роналду»

Главный тренер сборной Голландии поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Португалии в рамках финала Лиги Наций.

Роналду хорош на данный момент, но мы знаем, как его остановить. Я думаю, что Ван Дейк и Де Лигт должны справиться с этой задачей. У португальцев помимо Роналду много хороших футболистов, поэтому мы должны быть на чеку.