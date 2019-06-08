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Куман: «Ван Дейк и Де Лигт должны остановить Роналду»

вчера, 23:16
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб НидерландыНидерланды21:45 Не начался

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Португалии в рамках финала Лиги Наций.

Роналду хорош на данный момент, но мы знаем, как его остановить. Я думаю, что Ван Дейк и Де Лигт должны справиться с этой задачей. У португальцев помимо Роналду много хороших футболистов, поэтому мы должны быть на чеку.

Напомним, что голландцы вышли в финал, обыграв в полуфинале сборную Англии.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
сегодня в 04:24
Много таких одержимых, а толку как от свиней.
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   4 / 791
вчера в 23:57
И то не всегда)...
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Dudikoff
   8 / 791
вчера в 23:32
Что значит не могут? Останавливали и не раз. Если бы его не могли остановить, он бы по десятке каждый матч клал.
Не стоит буквально мои слова понимать. В них говорится в целом про уровень нынешний у Роналду, а не про то, что ни в одном матче его никто сдержать не может. В свои не молодые для футбола годы он всё ещё один из лучших.
Ну а что касается непосредственно будущей игры против де Лигта и ван Дейка, то тут и я на стороне голландцев, эти парни и мне симпатичны своей игрой.
Dudikoff
Dudikoff ответил Капитан Врунгель
   441 / 791
вчера в 23:29
Ему 34-ре. В его годы уже большинство бутсы на гвоздь повесили или доигрывают где-нибудь в США и Катаре. А его до сих пор не могут остановить даже лучшие защитники мира. Великий игрок.
Что значит не могут? Останавливали и не раз. Если бы его не могли остановить, он бы по десятке каждый матч клал.
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 791
вчера в 23:28
Постараются...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 23:21
Рона только Пуйоль мог остановить
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   8 / 791
вчера в 23:19
Ему 34-ре. В его годы уже большинство бутсы на гвоздь повесили или доигрывают где-нибудь в США и Катаре. А его до сих пор не могут остановить даже лучшие защитники мира. Великий игрок.
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