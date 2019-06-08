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Шкриньяр: «Хотим побороться за Скудетто»

вчера, 16:44

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях своего клуба в следующем сезоне.

Спаллетти (бывший главный тренер команды - прим.) - отличный человек и хороший тренер, но клуб принимал свои решения. 

Теперь с нами Конте. Есть большие ожидания, и мы хотим побороться за Скудетто. 

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Все комментарии
Великий Государь
Великий Государь ответил Sanya-1307
   563 / 791
вчера в 21:16
фарсополи ваш позор, молчали бы лучше про фарсополи
НЕ наш, а ваш. Иначе почему без фарсополи вы снова бестрофейные? Аха-ха)
Ювентус отбросили лет на 10 назад, а он всё равно вернулся на трон и в ЕК позиции вернул, а интер как сидел на толчке, так и остался. Аха-ха)
juvenale
juvenale
   60 / 791
вчера в 20:26
Sanya-1307
о картонник новенький....доклад палацци тебе в помощь
juvenale
juvenale
   60 / 791
вчера в 20:26
разве что в кабинетах, как и всегда
Sanya-1307
Sanya-1307 ответил BagioR
вчера в 18:09
Денег накопили что ли на очередное фарсополи у.людки
фарсополи ваш позор, молчали бы лучше про фарсополи
Neymar 10
Neymar 10
   470 / 791
вчера в 18:09
хорошие планы ! пора наконец прикрыть этот ежегодный праздничек халявных трофеев для старушки . поднаелась она уже , пусть терь обратно в сериюБ возвращается .
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
вчера в 17:30
Все хотят Скудетто , а побеждает Ювентус!!!
BagioR
BagioR
   325 / 791
вчера в 17:07
Денег накопили что ли на очередное фарсополи у.людки
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   67 / 791
вчера в 16:48
Но получите 92етто. Аха-ха)
Есть Наполи и Рома, они более достойны побороться.
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