Шкриньяр: «Хотим побороться за Скудетто»

Защитник «Интера» рассказал о целях своего клуба в следующем сезоне.

Спаллетти (бывший главный тренер команды - прим.) - отличный человек и хороший тренер, но клуб принимал свои решения.

Теперь с нами Конте. Есть большие ожидания, и мы хотим побороться за Скудетто.