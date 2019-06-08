Шкриньяр: «Хотим побороться за Скудетто»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях своего клуба в следующем сезоне.
Спаллетти (бывший главный тренер команды - прим.) - отличный человек и хороший тренер, но клуб принимал свои решения.
Теперь с нами Конте. Есть большие ожидания, и мы хотим побороться за Скудетто.
Ювентус отбросили лет на 10 назад, а он всё равно вернулся на трон и в ЕК позиции вернул, а интер как сидел на толчке, так и остался. Аха-ха)
Ювентус отбросили лет на 10 назад, а он всё равно вернулся на трон и в ЕК позиции вернул, а интер как сидел на толчке, так и остался. Аха-ха)
о картонник новенький....доклад палацци тебе в помощь
о картонник новенький....доклад палацци тебе в помощь
Есть Наполи и Рома, они более достойны побороться.
Есть Наполи и Рома, они более достойны побороться.