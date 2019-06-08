Тренер Сан-Марино: «Сборная России очнулась от летаргического сна»

Главный тренер сборной Сан-Марино подвел итоги матча отборочного этапа Евро-2020 против России (0:9).

Какие слова тренер находит для игроков после таких поражений? Не так важны слова — важно, как они отзовутся в игроках. Сборная России проявила уважение к сопернику — они праздновали не так активно после нескольких голов. Наша физическая готовность нас подвела — мы часто выпадали из игры, теряли мяч и в целом потерялись. Я ожидал от своей команды большей энергетики, но после 0:3 мы начали сдавать и пропускали простые мячи.

В сборной России могу выделить капитана команды, который забил больше всех и здорово руководил игрой, а также отмечу игрока под номером 7.

Наступят ли времена, когда Сан-Марино сможет играть на равных со сборной России? Нас в этом мире уже, наверное, уже не будет.

Является ли сборная России топ-командой? В эти годы сборная Россия находится на подъеме, она очнулась от летаргического сна и способна одолеть любого соперника. Но показателем для сборной России станет игра с командой Бельгии.