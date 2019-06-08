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Тренер Сан-Марино: «Сборная России очнулась от летаргического сна»

вчера, 22:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла подвел итоги матча отборочного этапа Евро-2020 против России (0:9). 

Какие слова тренер находит для игроков после таких поражений? Не так важны слова — важно, как они отзовутся в игроках. Сборная России проявила уважение к сопернику — они праздновали не так активно после нескольких голов. Наша физическая готовность нас подвела — мы часто выпадали из игры, теряли мяч и в целом потерялись. Я ожидал от своей команды большей энергетики, но после 0:3 мы начали сдавать и пропускали простые мячи.

В сборной России могу выделить капитана команды, который забил больше всех и здорово руководил игрой, а также отмечу игрока под номером 7.

Наступят ли времена, когда Сан-Марино сможет играть на равных со сборной России? Нас в этом мире уже, наверное, уже не будет.

Является ли сборная России топ-командой? В эти годы сборная Россия находится на подъеме, она очнулась от летаргического сна и способна одолеть любого соперника. Но показателем для сборной России станет игра с командой Бельгии.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   21 / 791
сегодня в 04:20
Не было бы свиней в сборной, счет бы был больше.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
сегодня в 00:17
он там на горе в Сан-Марино с утра по хатам прошелся, кто дома был того и повез в футбол играть.

что-то типа:
- Эй, Элио, дорогой, в футбол сегодня едем играть?
- Ой не, неделю бухал, еле ноги волочу
- Ну давай собирайся, постоишь на воротах тогда!
dino-hsv
dino-hsv ответил 25процентный клоун
   83 / 791
вчера в 22:41
тренер санмарино даже не изнает игроков сб России)))
мне кажется, он вообще футболом не интересуется :)
la-respect0
la-respect0
   622 / 791
вчера в 22:33
С Бельгией опять в сон уйдут 😂
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 22:06
тренер санмарино даже не изнает игроков сб России)))
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