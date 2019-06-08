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Силлессен: «Де Лигт обладает всеми качествами, чтобы заиграть в „Барсе“»

вчера, 18:28

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен признался, что был бы рад видеть в каталонской команде своего соотечественника Матийса де Лигта, выступающего за «Аякс».

Я разговаривал с ним по поводу того, где он может продолжить карьеру. У него много вариантов и я уверен, что он примет правильное решение. Что касается «Барселоны», то каталонцы всегда рады видеть в своем составе молодых талантливых футболистов. «Барселоне» нужны высококлассные игроки. Де Лигт обладает всеми качествами, чтобы заиграть в «Барселоне».

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Все комментарии
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   352 / 791
вчера в 19:22
мдааа =) вот бы Лигта и Ван Дейка вместе в Барсу и сразу в основу =) и плюс Неймар в атаке =) ваууу !
Apsny
Apsny
   187 / 791
вчера в 19:21
Всяко может быть.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:42
К Чёрту Барсу. В Ливерпуль его в пару с ван Дэйком!
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 18:41
так же как в свое время Коутинье и Дембеле
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