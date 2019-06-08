Силлессен: «Де Лигт обладает всеми качествами, чтобы заиграть в „Барсе“»

Голкипер «Барселоны» признался, что был бы рад видеть в каталонской команде своего соотечественника , выступающего за «Аякс».

Я разговаривал с ним по поводу того, где он может продолжить карьеру. У него много вариантов и я уверен, что он примет правильное решение. Что касается «Барселоны», то каталонцы всегда рады видеть в своем составе молодых талантливых футболистов. «Барселоне» нужны высококлассные игроки. Де Лигт обладает всеми качествами, чтобы заиграть в «Барселоне».