«Бенфика» не продаст Фелиша дешевле 120 млн евро

Президент лиссабонской «Бенфики» Луиш Филипе Виейра прокомментировал возможный уход из команды 19-летнего Жоау Фелиша.
Изначально у Фелиша был пункт о продаже при предложении в размере 60 миллионов евро. Но после двух-трех игр мы поняли, что должны увеличить эту сумму и не продавать его дешевле 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в борьбе за Фелиша лидирует «Манчестер Сити».
А нынешние давки за смартфонами? Эпл новый вышел - очередям в магазинах позавидует любая советская очередь. Люди же реально как стадо, на них можно огромный капитал сделать из ничего.
Не удивлюсь, что в итоге Фелиша продадут за эту сотню. А то и за сто пятьдесят.
А нынешние давки за смартфонами? Эпл новый вышел - очередям в магазинах позавидует любая советская очередь. Люди же реально как стадо, на них можно огромный капитал сделать из ничего.
Не удивлюсь, что в итоге Фелиша продадут за эту сотню. А то и за сто пятьдесят.
Так и сейчас, накручивают ценники на Милинковичей, Фелишей, Кулибали, Сессеньонов, Уилсонов ... да уйму примеров, глядя на трансферы Мбаппе и прочих Дембеле, думают что смогут и сами за столько же впихнуть свои активы в любой момент. Но проблема в том, что возможности покупателей ограничены и они могут провернуть максимум пару таких сделок в год, а продавцов много. И в результате потом все эти проспекты уходят за бесценнок, клубы подсчитывают потенциальные убытки, теряют интерес инвесторов, меняют менеджмент и начинают балансировать на грани существования.
Кризис всегда выглядит одинаково.
Так и сейчас, накручивают ценники на Милинковичей, Фелишей, Кулибали, Сессеньонов, Уилсонов ... да уйму примеров, глядя на трансферы Мбаппе и прочих Дембеле, думают что смогут и сами за столько же впихнуть свои активы в любой момент. Но проблема в том, что возможности покупателей ограничены и они могут провернуть максимум пару таких сделок в год, а продавцов много. И в результате потом все эти проспекты уходят за бесценнок, клубы подсчитывают потенциальные убытки, теряют интерес инвесторов, меняют менеджмент и начинают балансировать на грани существования.
Кризис всегда выглядит одинаково.
Лотито, ты ли это?
Ну тогда можете его себе оставить.
Лотито, ты ли это?
Ну тогда можете его себе оставить.