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«Бенфика» не продаст Фелиша дешевле 120 млн евро

вчера, 18:16

Президент лиссабонской «Бенфики» Луиш Филипе Виейра прокомментировал возможный уход из команды 19-летнего Жоау Фелиша.

Изначально у Фелиша был пункт о продаже при предложении в размере 60 миллионов евро. Но после двух-трех игр мы поняли, что должны увеличить эту сумму и не продавать его дешевле 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в борьбе за Фелиша лидирует «Манчестер Сити».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   60 / 791
вчера в 20:27
ну тут только англ мешки
Медив
Медив ответил Капитан Врунгель
   39 / 791
вчера в 20:23
Вообще, такое было ещё в 70-х годах. Тогда за модные джинсы, музыкальную деку Сони или часы Сейко платили баснословные деньги, в несколько раз превышающие зарплату. И люди покупали, недоедали, ограничивали себя во всём, но покупали. А нынешние давки за смартфонами? Эпл новый вышел - очередям в магазинах позавидует любая советская очередь. Люди же реально как стадо, на них можно огромный капитал сделать из ничего. Не удивлюсь, что в итоге Фелиша продадут за эту сотню. А то и за сто пятьдесят.
Может быть и продадут, но это значит, что остальные не смогут продать своих. Выигравших всегда меньше, чем проигравших
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Медив
   8 / 791
вчера в 19:14
Мне напоминает середину 2000-х, когда все думали, что любой актив стоит баснословных денег и отказывались его продавать, с надеждой, что с каждым годом цена будет только расти... А потом пришлось резко снижать свои ожидания. Так и сейчас, накручивают ценники на Милинковичей, Фелишей, Кулибали, Сессеньонов, Уилсонов ... да уйму примеров, глядя на трансферы Мбаппе и прочих Дембеле, думают что смогут и сами за столько же впихнуть свои активы в любой момент. Но проблема в том, что возможности покупателей ограничены и они могут провернуть максимум пару таких сделок в год, а продавцов много. И в результате потом все эти проспекты уходят за бесценнок, клубы подсчитывают потенциальные убытки, теряют интерес инвесторов, меняют менеджмент и начинают балансировать на грани существования. Кризис всегда выглядит одинаково.
Вообще, такое было ещё в 70-х годах. Тогда за модные джинсы, музыкальную деку Сони или часы Сейко платили баснословные деньги, в несколько раз превышающие зарплату. И люди покупали, недоедали, ограничивали себя во всём, но покупали.
А нынешние давки за смартфонами? Эпл новый вышел - очередям в магазинах позавидует любая советская очередь. Люди же реально как стадо, на них можно огромный капитал сделать из ничего.
Не удивлюсь, что в итоге Фелиша продадут за эту сотню. А то и за сто пятьдесят.
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
вчера в 19:04
Можно долго ждать.
Медив
Медив ответил Капитан Врунгель
   39 / 791
вчера в 19:01
Нынешнее футбольное ценообразование напоминает мне экономику России в девяностых - можно впарить какую угодно херню лохам задорого. И ведь покупают, это меня особенно удивляет, 8-то не переводятся.
Мне напоминает середину 2000-х, когда все думали, что любой актив стоит баснословных денег и отказывались его продавать, с надеждой, что с каждым годом цена будет только расти... А потом пришлось резко снижать свои ожидания.
Так и сейчас, накручивают ценники на Милинковичей, Фелишей, Кулибали, Сессеньонов, Уилсонов ... да уйму примеров, глядя на трансферы Мбаппе и прочих Дембеле, думают что смогут и сами за столько же впихнуть свои активы в любой момент. Но проблема в том, что возможности покупателей ограничены и они могут провернуть максимум пару таких сделок в год, а продавцов много. И в результате потом все эти проспекты уходят за бесценнок, клубы подсчитывают потенциальные убытки, теряют интерес инвесторов, меняют менеджмент и начинают балансировать на грани существования.
Кризис всегда выглядит одинаково.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   8 / 791
вчера в 18:40
Нынешнее футбольное ценообразование напоминает мне экономику России в девяностых - можно впарить какую угодно херню лохам задорого. И ведь покупают, это меня особенно удивляет, 8-то не переводятся.
Romeo 777
Romeo 777
   107 / 791
вчера в 18:31
Интересно на самом ли деле кто-то предлагает им за него >100 миллионов...или всё пиар дабы дороже продать
Тео Джонс
Тео Джонс
   146 / 791
вчера в 18:31
Жадность фраера погубит (С)
allemz
allemz
   78 / 791
вчера в 18:27
Это после каких двух-трех игр? Это после ничтожной игры против Швейцарии, он подорожал почти вдвое?
Лотито, ты ли это?

Ну тогда можете его себе оставить.
dimagas1
dimagas1
   106 / 791
вчера в 18:21
Зажрались однако,за всяких ноунеймов такое бабло драть.Не заметил этого Фелиша в игре в лиге наций,как-то он потерялся на поле.
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