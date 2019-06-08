«Бенфика» не продаст Фелиша дешевле 120 млн евро

Президент лиссабонской «Бенфики» Луиш Филипе Виейра прокомментировал возможный уход из команды 19-летнего .

Изначально у Фелиша был пункт о продаже при предложении в размере 60 миллионов евро. Но после двух-трех игр мы поняли, что должны увеличить эту сумму и не продавать его дешевле 120 миллионов евро.