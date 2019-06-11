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Дюпин: «Интерес „Зенита“? Как я понял, это уже неактуально»

сегодня, 10:00

Бывший вратарь «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о том, как проводит отпуск, и прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

Отпуск провожу дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия. Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.

Знаю ли, где начну новый сезон? Пока нет. Интерес «Зенита»? Как я понял, это уже неактуально. Лично ко мне из «Зенита» никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.

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Тарасобаня.
Тарасобаня.
   55 / 747
сегодня в 12:55
Дюпина можно и в спартак, там много работы будет перед пердивом.
Zenit_84
Zenit_84
   73 / 747
сегодня в 12:37
Значит слухи
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил Литейный 4
   55 / 747
сегодня в 11:33
Не дорос до Зенита. В середняк какой нибудь, как Спартак в самый раз. Гыгыгы
Или в 30вный рубин, ему теперь много отбиваться придется.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 747
сегодня в 10:44
Не дорос до Зенита. В середняк какой нибудь, как Спартак в самый раз. Гыгыгы
Valeleo
Valeleo
   22 / 747
сегодня в 10:30
С игрой Анжи любой Дюпин шевелиться будет как угорелый.
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 747
сегодня в 10:28
Таких как Дюпин сотни вратарей, уровень средний. По ходу сезона так повелось, что по воротам Анжи очень много били и мяч в большинстве случаев просто попадал в него, а если учесть его многочисленные ошибки, то и восхищаться то особо нечем. Тем более ему уже 31 год и до этого об нём никто не слышал, играл во второй и первой лиге, что в принципе и подтверждает его уровень.
Слухи? Ну давайте его в Реал или Барсу с МС посватаем, ему будет приятно.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   18 / 747
сегодня в 10:23
Можно попробовать себя в ростове, там всех не нужных никому собирают, им в пердиве все равно с кем играть.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 747
сегодня в 10:22
Морозовский
Сегодня 10:10
С пенсионной линией оборона "Зенита" любой вратарь станет дыркой! Да ещё и тренер
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.

5-0 над пердивщиком ростовским это подтверждает.
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 10:10
С пенсионной линией оборона "Зенита" любой вратарь станет дыркой! Да ещё и тренер
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.
Gruznoff
Gruznoff
   455 / 747
сегодня в 10:04
Какой Зенит для Дюпина, обратно в пердив.
Glodor
Glodor
   596 / 747
сегодня в 10:03
С такими именами только в Израиль.
andre_can
andre_can
   397 / 747
сегодня в 10:02
Нам и Кержа хватает ;)
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