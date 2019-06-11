Дюпин: «Интерес „Зенита“? Как я понял, это уже неактуально»

Бывший вратарь «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о том, как проводит отпуск, и прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».
Отпуск провожу дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия. Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.
Знаю ли, где начну новый сезон? Пока нет. Интерес «Зенита»? Как я понял, это уже неактуально. Лично ко мне из «Зенита» никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.
Слухи? Ну давайте его в Реал или Барсу с МС посватаем, ему будет приятно.
Слухи? Ну давайте его в Реал или Барсу с МС посватаем, ему будет приятно.
Сегодня 10:10
С пенсионной линией оборона "Зенита" любой вратарь станет дыркой! Да ещё и тренер
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.
5-0 над пердивщиком ростовским это подтверждает.
Сегодня 10:10
С пенсионной линией оборона "Зенита" любой вратарь станет дыркой! Да ещё и тренер
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.
5-0 над пердивщиком ростовским это подтверждает.
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.
сомнительной квалификации - воспитывай лучше детишек, Дюпин, не порти себе характеристику.