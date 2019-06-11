Дюпин: «Интерес „Зенита“? Как я понял, это уже неактуально»

Бывший вратарь «Анжи» рассказал о том, как проводит отпуск, и прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

Отпуск провожу дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия. Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.

Знаю ли, где начну новый сезон? Пока нет. Интерес «Зенита»? Как я понял, это уже неактуально. Лично ко мне из «Зенита» никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.