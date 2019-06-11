Бояринцев: «Если у наших будут проблемы с настроем, Кипр может и упереться»

Бывший игрок сборной России поделился ожиданиями от матча с командой Кипра в рамках отборочного этапа ЧЕ -2020.

Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными.