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Бояринцев: «Если у наших будут проблемы с настроем, Кипр может и упереться»

сегодня, 01:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча с командой Кипра в рамках отборочного этапа ЧЕ-2020.

Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными.

Мыслями о предстоящей встрече также поделился главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон.

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 03:39
Это "Спартак" обжигался с Кипром,а "Спартак"это не наши.
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