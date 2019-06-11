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Кириченко: «Сборная Кипра может преподнести сюрприз»

сегодня, 08:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра в 4-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Кипр относится к разряду тех команд, которые иногда могут преподнести сюрприз. Это весьма крепкая сборная, с которой нужно сыграть очень внимательно.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде. На матч продано более 42 тысяч билетов.

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Все комментарии
drug01
drug01
   84 / 751
сегодня в 10:09
Будем ждать удачу!
kotmyshka
kotmyshka
   100 / 751
сегодня в 10:06
Очень даже может... Так что - не расслабляться!
Caniggia
Caniggia
   75 / 751
сегодня в 09:30
Никаких сюрпризов! Отгружаем 3-4, а свои ворота оставляем сухими и едем дальше!
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 751
сегодня в 09:19
Да уж, киприоты опасны, когда их заранее выигрывают, да ещё с крупным счётом, как это сделал в своё время Спартак против АЕКа. Итог все помним, ничья в Ланраке и позорный проигрыш в Москве и соответственно вылет из 3 раунда кв ЛЕ.
Из того состава Спартака в сборной один Зобнин, может его не стоит выпускать, поберечь его подсознание?
Zenit_84
Zenit_84
   70 / 751
сегодня в 08:58
Три очка надо заработать!
Морозовский
Морозовский
   1 / 751
сегодня в 08:52
Пусть сборная Кипра преподнесёт нам ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ!
STVA 1
STVA 1
   36 / 751
сегодня в 08:36
Конечно может
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