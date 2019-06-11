Кириченко: «Сборная Кипра может преподнести сюрприз»

сегодня, 08:17

Экс-форвард сборной России поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра в 4-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Кипр относится к разряду тех команд, которые иногда могут преподнести сюрприз. Это весьма крепкая сборная, с которой нужно сыграть очень внимательно.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде. На матч продано более 42 тысяч билетов.