Кириченко: «Сборная Кипра может преподнести сюрприз»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра в 4-м туре отборочного этапа Евро-2020.
Кипр относится к разряду тех команд, которые иногда могут преподнести сюрприз. Это весьма крепкая сборная, с которой нужно сыграть очень внимательно.
Встреча состоится в Нижнем Новгороде. На матч продано более 42 тысяч билетов.
Из того состава Спартака в сборной один Зобнин, может его не стоит выпускать, поберечь его подсознание?
Из того состава Спартака в сборной один Зобнин, может его не стоит выпускать, поберечь его подсознание?