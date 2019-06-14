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Черчесов: «Сборная России хотела выйти в финал чемпионата мира»

сегодня, 12:21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время презентации книги Златко Далича о ЧМ-2018 признался, что россияне надеялись дойти до финала на домашнем мундиале.

В первый же день, когда мы собрались, было понятно, что должны быть в финале топ-сборные, а мы очень хотели быть там. На «должны» мы еще не готовы, а желание у нас было, мы можем, мы хотим. Кубок один, за него надо было бороться, удачливее и лучше по разным причинам оказались другие, надо их поздравить, а нам нужно двигаться дальше.

Когда игра заканчивается, то думаешь о следующей, когда чемпионат мира заканчивается, думаешь о следующем. Я уже год говорю, чтобы не возвращали меня назад, мне нужно двигаться вперед, нам нужно выйти на чемпионат Европы. Сейчас мы играли со сборными Сан-Марино и Кипра, собрали полные стадионы, у нас продолжается наш домашний чемпионат. Стадионы остались, инфраструктура есть, мы ездим по регионам, говорим спасибо нашим болельщикам.

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berda2003
berda2003
сегодня в 12:55
Речь О. Бендера на учредительном собрании "Кто хотел в финал".
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:49
0-3 от Уругвая как-то занозой сидит.
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 12:45
И тут Остапа,понесло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:38
Грядущий ЧЕ тоже будет отчасти домашний......
Но туда надо ещё пробиться....

Я наивно верю Черчесову...верю в этих ребят что дарили нам праздник прошлым летом......
И судя по полным стадионам даже на матчи с Сан-Маринами и Кипрами - мой случай не единичный...))))

Удачи Тренеру и Нашей Команде !!!!!!!!!!
Jum13
Jum13
сегодня в 12:35
Да, но там был ты и сборная не смогла
LOpp
LOpp
сегодня в 12:26
я думаю, что все 32 сборные на ЧМ хотели выйти в финал.
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