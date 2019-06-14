Черчесов: «Сборная России хотела выйти в финал чемпионата мира»

Главный тренер сборной России во время презентации книги Златко Далича о ЧМ -2018 признался, что россияне надеялись дойти до финала на домашнем мундиале.

В первый же день, когда мы собрались, было понятно, что должны быть в финале топ-сборные, а мы очень хотели быть там. На «должны» мы еще не готовы, а желание у нас было, мы можем, мы хотим. Кубок один, за него надо было бороться, удачливее и лучше по разным причинам оказались другие, надо их поздравить, а нам нужно двигаться дальше.

Когда игра заканчивается, то думаешь о следующей, когда чемпионат мира заканчивается, думаешь о следующем. Я уже год говорю, чтобы не возвращали меня назад, мне нужно двигаться вперед, нам нужно выйти на чемпионат Европы. Сейчас мы играли со сборными Сан-Марино и Кипра, собрали полные стадионы, у нас продолжается наш домашний чемпионат. Стадионы остались, инфраструктура есть, мы ездим по регионам, говорим спасибо нашим болельщикам.