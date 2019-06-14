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Ещенко: «Мы с Глушаковым извинились перед Каррерой, но он был непреклонен»

сегодня, 10:40

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил историю с лайками в Instagram, после которой он и полузащитник команды Денис Глушаков были отстранены от основного состава.

В сентябре прошлого года известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о тогдашнем тренере «Спартака» Массимо Каррере, которое лайкнули Ещенко и Глушаков.

Мы были на дне рождении детей Боккетти. Хорошо знаком с Дмитрием Назаровым, подписан на его ленту в инстаграме, он подписан на меня. Сидел, листал соцсеть, увидел его пост и поставил лайк на автомате. Ребров тоже хотел это сделать, но ему помешал ребенок, ему нужно было что-то посмотреть в телефоне. После мне написал Дмитрий Юрьевич, мол, зачем ты это сделал. Сказал ему тоже что и вам: «На автомате». Ответ был: «Понятно…»

Мы же извинились вместе с Глушаковым на следующий день! Было собрание всей команды. Мы подошли, объяснили, что поставили лайк случайно, рассказали, как было дело на самом деле. Но он и слушать не стал. Потом весь коллектив ходил к нему просить за нас. Но Каррера был непреклонен. Наверное, ему кто-то подал информацию более жестко, чем было на самом деле. А нам, возможно, он не поверил.

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Все комментарии
makkie
makkie
   9 / 751
сегодня в 11:19
Серьезно, после всех выходов Глушакова его еще извинять за лайк?
№8 уже после матча с ПАОКом аудиозаписи выкладывал и ходил жаловаться Измайлову.
Предатель самый настоящий!

Ну а Ещенко за компанию попал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   65 / 751
сегодня в 11:17
Как говорил Шерлок Холмс - голова полицейскому дана не только для того ,чтобы носить шлем ....! )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 751
сегодня в 10:49
А не надоело об этом? давайте лучше про Лунева
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   129 / 751
сегодня в 10:47
Назаров во всем виноват
cska plus
cska plus
   29 / 751
сегодня в 10:46
После боя кулаками не машут.
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