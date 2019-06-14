Ещенко: «Мы с Глушаковым извинились перед Каррерой, но он был непреклонен»

сегодня, 10:40

Защитник «Спартака» вспомнил историю с лайками в Instagram, после которой он и полузащитник команды были отстранены от основного состава.

В сентябре прошлого года известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о тогдашнем тренере «Спартака» , которое лайкнули Ещенко и Глушаков.