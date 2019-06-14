Ещенко: «Хотел остаться в „Спартаке“, другие варианты даже не рассматривал»

Защитник «Спартака» прокомментировал продление контракта с «красно-белыми» еще на один сезон.

Получилось быстро договориться. Хотел остаться в «Спартаке», даже не рассматривал других вариантов. Очень доволен. Предыдущий контракт был составлен по схеме «1+1», но в связи с травмой и переводом в дубль не удалось сыграть нужное количество матчей для автоматической пролонгации. Провел около 50 процентов игр, а надо было 60. Немного не дотянул. Но «Спартак» пошел навстречу, также быстро согласился на новые условия, мы пожали руки. Так что переговоры прошли очень быстро и позитивно.

Зарплата немного уменьшилась. Понимаю ситуацию. Клуб идет на омоложение состава. Но деньги для меня сейчас не главное. Руководство ко мне отлично относится. Тренерский штаб доверяет. Это важнее. Хочу закончить футбольную карьеру в «Спартаке». А может быть, и продолжить работать в клубе в каком-то другом статусе. Не все нужно мерить деньгами.