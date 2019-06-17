Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи продолжил свою гневную тираду, направленную в адрес зазнавшихся футболистов.
Я больше не хочу видеть в команде звезд - в худшем понимании этого слова. Мы подпишем великолепных игроков с образцовым менталитетом.
Я хочу, чтобы игроки отдавали всё за эту футболку. Вот что нужно нашему клубу. С теми, кто этого не хочет или не понимает, мы будем разговаривать. Конечно, есть контракты, которые мы должны уважать, но главный приоритет - это наш проект.
Неймар? Никто не заставлял его подписывать с нами контракт. Никто. Он сознательно пришел, чтобы присоединиться к нашему проекту.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1122901/al-helaifi-nasser-pari-sen-zhermen
Так это не он с вами подписал контракт, это ВЫ с Неймаром подписали контракт)
Президент ПСЖ говорит так, как будто это Неймару плохо, а не Президенту ПСЖ, согласно заключённому контракту). Это Неймар должен сказать, что никто не заставлял вас заключать со мною контракт. Похоже, что на нервной почве, Президент потерял чувство реальности в данной ситуации. Вы пригласили, вы платите согласно контракту огромные деньги только за то, что он Неймар, вы не знаете, как от него избавиться, и вы ещё говорите, что никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт). Парадокс!
Кто вам виноват, что вы приобрели не топ-футболиста, который поможет вам выиграть ЛЧ, а самый дорогой, на сегодняшний день, ходячий-геморрой, стоимостью - 222 млн евро.
Кто вам виноват, что ворочая миллиардами, вы не в состоянии составить правильно, грамотно контракт, чтобы не плодить вот таких оборзевших - Неймаров!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1122901/al-helaifi-nasser-pari-sen-zhermen
Так это не он с вами подписал контракт, это ВЫ с Неймаром подписали контракт)
Президент ПСЖ говорит так, как будто это Неймару плохо, а не Президенту ПСЖ, согласно заключённому контракту). Это Неймар должен сказать, что никто не заставлял вас заключать со мною контракт. Похоже, что на нервной почве, Президент потерял чувство реальности в данной ситуации. Вы пригласили, вы платите согласно контракту огромные деньги только за то, что он Неймар, вы не знаете, как от него избавиться, и вы ещё говорите, что никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт). Парадокс!
Кто вам виноват, что вы приобрели не топ-футболиста, который поможет вам выиграть ЛЧ, а самый дорогой, на сегодняшний день, ходячий-геморрой, стоимостью - 222 млн евро.
Кто вам виноват, что ворочая миллиардами, вы не в состоянии составить правильно, грамотно контракт, чтобы не плодить вот таких оборзевших - Неймаров!
Папа с сынком в шоке наверное?!?
Папа с сынком в шоке наверное?!?
Придется со своих выкупаться и голодать после этого...
Придется со своих выкупаться и голодать после этого...