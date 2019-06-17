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Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

сегодня, 16:05

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи продолжил свою гневную тираду, направленную в адрес зазнавшихся футболистов.

Я больше не хочу видеть в команде звезд - в худшем понимании этого слова. Мы подпишем великолепных игроков с образцовым менталитетом.

Я хочу, чтобы игроки отдавали всё за эту футболку. Вот что нужно нашему клубу. С теми, кто этого не хочет или не понимает, мы будем разговаривать. Конечно, есть контракты, которые мы должны уважать, но главный приоритет - это наш проект.

Неймар? Никто не заставлял его подписывать с нами контракт. Никто. Он сознательно пришел, чтобы присоединиться к нашему проекту.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 17:18
А вот это правильно.
cska plus
cska plus
   11 / 740
сегодня в 17:16
Гнилой и плаксивый такой у вас проект, кроме побед над Дижоном и Тулузой ничего этот проект не принёс.
Alex12357
Alex12357
   296 / 740
сегодня в 17:14
Дааа,Неймар ,а как всё хорошо начиналось ,поливание грязью ,обвинение в изнасиловании/как будто не мужики а импотенты/,весь интернет пестрел ,почти каждый из славян жаждал твоего падения ,и КАК В ОДНОЧАСЬЕ -ВСЁ РУХНУЛО!!!Даже в инете ничего ,так как-то даже скучно им стало!!!
GGGringOOO
GGGringOOO
   517 / 740
сегодня в 17:13
Ну в ПСЖ в основном за баблом идут. Если Челси и МанСити избавились от статуса "мешков" , то парижане только финансово привлекают, и для какого-то роста вообще не подходят
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   63 / 740
сегодня в 17:12
В дубль пеtyха, чтоб там сгнил. И так все равно не играет и пользы 0, пусть хоть не на слуху будет.
в аренду в третий дивизион
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил shlomo
   63 / 740
сегодня в 17:11
Есть предчувствие, что карьере Неймаренка приходит кирдык......
идет по стопам Марадонны... просто во времена Диего не было твиттера и фейсбука
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил NGY
   63 / 740
сегодня в 17:10
вот поэтому он и ушел, чтобы не работать на чужие награды.
молодец, поработал на свои
дурман
дурман
   325 / 740
сегодня в 17:10
Взорвал трансферный рынок своим 222 лимоном, теперь кайфуй. Надеюсь его никто у тебя не купит даже за сотку
АС35
АС35
   5 / 740
сегодня в 17:08
Неймар? Никто не заставлял его подписывать с нами контракт. Никто. Он пришел, понимая, что подходит проекту.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1122901/al-helaifi-nasser-pari-sen-zhermen

Так это не он с вами подписал контракт, это ВЫ с Неймаром подписали контракт)
Президент ПСЖ говорит так, как будто это Неймару плохо, а не Президенту ПСЖ, согласно заключённому контракту). Это Неймар должен сказать, что никто не заставлял вас заключать со мною контракт. Похоже, что на нервной почве, Президент потерял чувство реальности в данной ситуации. Вы пригласили, вы платите согласно контракту огромные деньги только за то, что он Неймар, вы не знаете, как от него избавиться, и вы ещё говорите, что никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт). Парадокс!

Кто вам виноват, что вы приобрели не топ-футболиста, который поможет вам выиграть ЛЧ, а самый дорогой, на сегодняшний день, ходячий-геморрой, стоимостью - 222 млн евро.

Кто вам виноват, что ворочая миллиардами, вы не в состоянии составить правильно, грамотно контракт, чтобы не плодить вот таких оборзевших - Неймаров!
NGY
NGY ответил амурец
   22 / 740
сегодня в 16:59
да а ведь был в Барселоне первой скрипкой, но ушёл в не самый лучший клуб, только из за того что понимал что он был в Барселоне лучший, а в 2015 у него ЗМ скрысить его одноклубник
вот поэтому он и ушел, чтобы не работать на чужие награды.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   99 / 740
сегодня в 16:57
Петушка уже гонят ссаной тряпкой
Igo0rek
Igo0rek ответил Питер Ман
   28 / 740
сегодня в 16:54
Неймара надо к Федуну, там такие, как он собраны
Перейдя Неймар в Спартак, он всю РПЛ разнесет. По 50 голов бы за сезон вкалачивал.
Igo0rek
Igo0rek
   28 / 740
сегодня в 16:53
Батя заставил
Питер Ман
Питер Ман
   82 / 740
сегодня в 16:45
Неймара надо к Федуну, там такие, как он собраны
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 740
сегодня в 16:45
Даже в ПСЖ надоел этот тип, изгой. Сами виноваты, теперь пожимайте плоды.
Mixacka
Mixacka
   557 / 740
сегодня в 16:40
Если уйдёт , то только в Барселону !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 740
сегодня в 16:35
Уже в открытую признает, что Неймар - кура мужского рода))
shlomo
shlomo
   182 / 740
сегодня в 16:35
Есть предчувствие, что карьере Неймаренка приходит кирдык......
амурец
амурец
   49 / 740
сегодня в 16:33
да а ведь был в Барселоне первой скрипкой, но ушёл в не самый лучший клуб, только из за того что понимал что он был в Барселоне лучший, а в 2015 у него ЗМ скрысить его одноклубник
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   94 / 740
сегодня в 16:32
Купить новых игроков можно. А вот купить Неймару новые мозги никак.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   257 / 740
сегодня в 16:30
спасибо отцу пусть скажет, в 25 лет закончить футбол когда ты вот вот станешь лучшим в мире может только жадный до мозга костей футболист
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 740
сегодня в 16:30
Это ж надо как достал всех этот хворый симулянт?!?
Папа с сынком в шоке наверное?!?
mihaluch
mihaluch
   141 / 740
сегодня в 16:27
В "Спартак" в аренду Неймра отдать, он уже пропитан спартаковским духом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 740
сегодня в 16:22
Вот до чего жадность дайвера довела! Вкалывать заставляют, куда хочет уйти не отпускают.
Придется со своих выкупаться и голодать после этого...
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 740
сегодня в 16:21
Ну и лицемер,так отпусти его за 100 лямов,признай ошибку
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   262 / 740
сегодня в 16:16
В дубль пеtyха, чтоб там сгнил. И так все равно не играет и пользы 0, пусть хоть не на слуху будет.
FILL3286
FILL3286
   9 / 740
сегодня в 16:09
Он не нужен ни кому петух
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