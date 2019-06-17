Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи продолжил свою гневную тираду, направленную в адрес зазнавшихся футболистов.

Я больше не хочу видеть в команде звезд - в худшем понимании этого слова. Мы подпишем великолепных игроков с образцовым менталитетом.

Я хочу, чтобы игроки отдавали всё за эту футболку. Вот что нужно нашему клубу. С теми, кто этого не хочет или не понимает, мы будем разговаривать. Конечно, есть контракты, которые мы должны уважать, но главный приоритет - это наш проект.

Неймар? Никто не заставлял его подписывать с нами контракт. Никто. Он сознательно пришел, чтобы присоединиться к нашему проекту.