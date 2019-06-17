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Фердинанд подтвердил, что претендует на роль спортивного директора МЮ

сегодня, 12:33

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире BBC подтвердил, что клуб предложил ему роль спортивного директора.

Я постоянно общался с Эдом Вудвордом, когда ушел из клуба, такие наши отношения. Все разговоры происходили по телефону. Иногда видимся с ним в Лондоне. Спросил его: «Так в чем заключается работа?» Так что да, я с ним общался.

Я очень честный человек, а Эд открыт и честен со мной. «Манчестер Юнайтед» и его руководство будут решать. Я один из кандидатов в их списке. Приятно быть претендентом на столь ответственную должность в таком престижном клубе. Если мне перезвонят, я поблагодарю за предложение, ну а если нет, спать из-за этого хуже не стану.

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Bavaria_M
Bavaria_M
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сегодня в 12:43
Честный) эт не у тебя нашли в ресторане 2 мешка травы? Ахах
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