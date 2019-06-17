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Олич: «Если будет возможность, уверен, стану тренером российского клуба»

сегодня, 14:57

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич признался, что его интересует идея тренерской работы в России. В данный момент он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Сначала я должен закончить курсы, в этом году я начинаю обучение на лицензию Pro. Когда закончу, это будет уже после чемпионата Европы, тогда смогу думать о том, чтобы однажды самому начать тренировать команду. Мне еще надо учиться, нужно время.

Россия - это страна, в которой я как игрок выиграл практически всё, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия - удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что сделаю это [поработаю в одном из российских клубов].

Олич также вспомнил о прошедшем в России мундиале и назвал лучший стадион ЧМ-2018.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   280 / 743
сегодня в 15:07
своих хватает...
cska plus
cska plus
   11 / 743
сегодня в 14:58
Если станешь таким же тренером каким был игроком, то цены не будет, удачи Ивице.
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