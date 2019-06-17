Олич: «Если будет возможность, уверен, стану тренером российского клуба»

Бывший футболист ЦСКА признался, что его интересует идея тренерской работы в России. В данный момент он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Сначала я должен закончить курсы, в этом году я начинаю обучение на лицензию Pro. Когда закончу, это будет уже после чемпионата Европы, тогда смогу думать о том, чтобы однажды самому начать тренировать команду. Мне еще надо учиться, нужно время.

Россия - это страна, в которой я как игрок выиграл практически всё, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия - удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что сделаю это [поработаю в одном из российских клубов].