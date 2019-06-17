Олич: «До чемпионата мира сборная России была „нигде“»

Экс-игрок ЦСКА и сборной Хорватии поделился впечатлениями от выступления национальной команды России на ЧМ -2018.

До чемпионата мира сборная России была «нигде», потому что она не участвовала в квалификации, проводила много товарищеских матчей, около десяти игр не могла выиграть. Я сам не думал, что сборная России сможет что-то показать на чемпионате мира. Из-за того, что команда не играла официальных матчей, многие не верили в нее.

После первого матча, когда обыграли Саудовскую Аравию, я знал, что Россия выйдет из группы. Могу сказать, что Черчесов вернул футбол и болельщиков в Россию, потому что сборная не только играла, но и боролась друг за друга. Болельщики увидели это! Команда выигрывала все эти матчи вместе с ними.

Наша игра со сборной России была очень тяжелой. По-моему, у нашей команды выше уровень, футболисты играют в более сильных клубах, но на поле этого не было видно. Россия играла в хороший футбол и боролась. А по пенальти можно было как выиграть, так и проиграть. Если бы победила Россия, никто не смог бы сказать, что это было незаслуженно.

Если честно, я не мог смотреть на эту серию пенальти. Пересмотрел только спустя день. Для меня это было очень тяжело! Это была вторая серия пенальти подряд, и я сказал: «Мое сердце не выдержит, я умру!» (смеется).