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Олич: «До чемпионата мира сборная России была „нигде“»

сегодня, 12:03

Экс-игрок ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич поделился впечатлениями от выступления национальной команды России на ЧМ-2018.

До чемпионата мира сборная России была «нигде», потому что она не участвовала в квалификации, проводила много товарищеских матчей, около десяти игр не могла выиграть. Я сам не думал, что сборная России сможет что-то показать на чемпионате мира. Из-за того, что команда не играла официальных матчей, многие не верили в нее.

После первого матча, когда обыграли Саудовскую Аравию, я знал, что Россия выйдет из группы. Могу сказать, что Черчесов вернул футбол и болельщиков в Россию, потому что сборная не только играла, но и боролась друг за друга. Болельщики увидели это! Команда выигрывала все эти матчи вместе с ними.

Наша игра со сборной России была очень тяжелой. По-моему, у нашей команды выше уровень, футболисты играют в более сильных клубах, но на поле этого не было видно. Россия играла в хороший футбол и боролась. А по пенальти можно было как выиграть, так и проиграть. Если бы победила Россия, никто не смог бы сказать, что это было незаслуженно.

Если честно, я не мог смотреть на эту серию пенальти. Пересмотрел только спустя день. Для меня это было очень тяжело! Это была вторая серия пенальти подряд, и я сказал: «Мое сердце не выдержит, я умру!» (смеется).

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   89 / 744
сегодня в 12:31
что-то изменилось?))
Великолепный
Великолепный ответил beefs
   113 / 744
сегодня в 12:28
Заслуга всей команды а не одного Черчесова.
beefs
beefs
   48 / 744
сегодня в 12:11
Успех нужно отнести к фактору домашнего чемпионата и, все же заслуге Черчесова...
cska plus
cska plus
   12 / 744
сегодня в 12:06
Спасибо Оличу за тёплые слова в адрес нашей страны и сборной!
FILL3286
FILL3286
   11 / 744
сегодня в 12:06
Когда кобыла забил один верблюдам,вся конюшня тут сказала,что все,мол звезда мировая!! А Монако тянет на дно)) Стыдно!!!
Caniggia
Caniggia
   51 / 744
сегодня в 12:05
Как это была "нигде"? Была там же, где и сейчас - в zhопе!
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