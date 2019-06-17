ГлавнаяНовости

Плетикоса: «Не считаю, что „Спартаку“ нужно покупать новых голкиперов»

сегодня, 09:52

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса надеется, что у «красно-белых» не будет проблем с вратарской позицией.

В прошлом сезоне у вратарей красно-белых были травмы. Надеюсь, что летом команда плодотворно проведет сборы и голкиперам станет легче показывать свой уровень. Хочется верить, что в команде всё наладится и вратарская позиция тоже будет надежной. Не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов. У тех вратарей, которые сейчас выступают за клуб, есть все необходимые качества.

Ходили слухи, что «Спартак» намерен подписать стража ворот «Локомотива» Гильерме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мане: «Думаю, я значительно прибавил в завершении атак»
Сегодня, 10:59 Комментарии3
Алвес по-прежнему мечтает сыграть на ЧМ-2022
Сегодня, 09:17 Комментарии1
Алвес: «Сборная Бразилии не стала слабее без Неймара»
Сегодня, 08:53 Комментарии2
Форнальс: «Пеллегрини - один из лучших тренеров в мире»
Сегодня, 00:09 Комментарии9
Джака: «Я не вел переговоры с „Интером“»
Вчера, 23:52 Комментарии4
Роббен определится со своим будущим в ближайшие две недели
Вчера, 20:38 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   136 / 746
сегодня в 11:04
деньги то лукойловские сами не распиляться.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   91 / 746
сегодня в 10:58
Федун лучше купит новых судей.
cska plus
cska plus
   11 / 746
сегодня в 10:57
Даже Плетикоса даёт советы федуну.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 746
сегодня в 10:08
Главное чтобы в команде остались Ребров и Глушаков
STVA 1
STVA 1
   29 / 746
сегодня в 09:56
Кто как хочет , так и считает.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 746
сегодня в 09:54
Каждый новый вратарь у свиней рано или поздно становится семьлиховым. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100