Плетикоса: «Не считаю, что „Спартаку“ нужно покупать новых голкиперов»

Бывший голкипер «Спартака» надеется, что у «красно-белых» не будет проблем с вратарской позицией.

В прошлом сезоне у вратарей красно-белых были травмы. Надеюсь, что летом команда плодотворно проведет сборы и голкиперам станет легче показывать свой уровень. Хочется верить, что в команде всё наладится и вратарская позиция тоже будет надежной. Не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов. У тех вратарей, которые сейчас выступают за клуб, есть все необходимые качества.