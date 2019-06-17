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Мане: «Думаю, я значительно прибавил в завершении атак»

сегодня, 10:59

Нападающий «Ливерпуля» Садио Манте признает, что провел отличный сезон.

Если честно, думаю, что я значительно прибавил в завершении атак. Я развиваюсь в каждом сезоне, и это важно. Я постараюсь работать еще усерднее, чтобы добиваться всё большего прогресса.

Болельщики сыграли важную роль в успехах минувшего сезона. У нас были очень сложные домашние игры, а они всегда оставались с нами. Продолжайте, вы нам нужны! Иногда бывают плохие дни, и тогда фанаты придают нам мотивации.

У нас прекрасная, великолепная команда! Безусловно, будущее может быть захватывающим. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться чего-то особенного.

Мане претендовал на звание лучшего игрока года в Англии, но в итоге приз достался его одноклубнику Вирджилу ван Дейку.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 746
сегодня в 11:07
Не останавливайся на достигнутом
Василий Голубев
Василий Голубев
сегодня в 11:07
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://спам/psblog
cska plus
cska plus
   11 / 746
сегодня в 11:00
Негр превратился в самохвалова.
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