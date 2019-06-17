Мане: «Думаю, я значительно прибавил в завершении атак»

Нападающий «Ливерпуля» признает, что провел отличный сезон.

Если честно, думаю, что я значительно прибавил в завершении атак. Я развиваюсь в каждом сезоне, и это важно. Я постараюсь работать еще усерднее, чтобы добиваться всё большего прогресса.

Болельщики сыграли важную роль в успехах минувшего сезона. У нас были очень сложные домашние игры, а они всегда оставались с нами. Продолжайте, вы нам нужны! Иногда бывают плохие дни, и тогда фанаты придают нам мотивации.

У нас прекрасная, великолепная команда! Безусловно, будущее может быть захватывающим. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться чего-то особенного.