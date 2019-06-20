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Мата дал несколько советов молодому поколению

сегодня, 10:19

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, который недавно продлил контракт с клубом, рассказал, какие бы дал советы молодому себе.

Просто попытайся наслаждаться футболом. Будь профессионалом, заботься о своем теле, потому что твое тело - это твой инструмент для работы на хорошем уровне в течение многих лет. Наслаждайся каждым днем и не принимай ничего как должное. 

Просыпайся каждый день, чувствуя себя счастливым и привилегированным, отправляйся на тренировки с мотивацией, потому что все может измениться за одну секунду.

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