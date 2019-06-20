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Бериссо: «Мы почти ничего не дали создать Аргентине»

сегодня, 07:53
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо подвёл итоги матча с Аргентиной (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

В целом мне понравилась продемонстрированная нами игра. Помимо результата, можно также выделить и наш футбол. Это выступление показывает, на что мы способны. Наша команда пока ещё только строится. Заложенный сегодня фундамент в конечном итоге поможет создать крепкую команду.

Лучшие моменты были у нас, и мы практически ничего не дали создать сопернику. Наша задача – сделать так, чтобы сопернику не было комфортно играть против нас.

В незабитом пенальти нужно винить сейв [Франко Армани].

Учитывая то, кто был нашим соперником, пока это наш лучший матч.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:57
Пока гном в сборной так и будет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:49
Теперь надо Колумбию обыгрывать.
Cimonn
Cimonn
сегодня в 08:07
Это Аргентина ничего не создала.
No pupsiks
No pupsiks
сегодня в 07:57
Мудро поступили.
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