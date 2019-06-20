Бериссо: «Мы почти ничего не дали создать Аргентине»

Главный тренер сборной Парагвая подвёл итоги матча с Аргентиной (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

В целом мне понравилась продемонстрированная нами игра. Помимо результата, можно также выделить и наш футбол. Это выступление показывает, на что мы способны. Наша команда пока ещё только строится. Заложенный сегодня фундамент в конечном итоге поможет создать крепкую команду.

Лучшие моменты были у нас, и мы практически ничего не дали создать сопернику. Наша задача – сделать так, чтобы сопернику не было комфортно играть против нас.

В незабитом пенальти нужно винить сейв [Франко Армани].

Учитывая то, кто был нашим соперником, пока это наш лучший матч.