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Филипе Луис: «Возвращение Неймара в „Барселону“ будет большим шоком»

сегодня, 07:37

Защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону».

Я правда не знаю, возможно ли это, но это стало бы большим шоком и отличным приобретением для «Барселоны».

Буду ли в одной команде с Неймаром? Вы про сборную (улыбается)? Если серьёзно, я уже говорил, что моё будущее будет определено после Кубка Америки. Может произойти всё что угодно.

Что касается Неймара, всё, на что я надеюсь, это то, что он снова сможет наслаждаться футболом. Неймар переживает непростой период в своей карьере, но он выдающийся футболист, и нам в сборной очень его не хватает.

По слухам, ПСЖ хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:20
Но это пока только слухи.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 08:01
За такие деньги точно все в шоке.
cska plus
cska plus
сегодня в 07:45
Правда, большим шоком для барсуков.
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