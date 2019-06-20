Филипе Луис: «Возвращение Неймара в „Барселону“ будет большим шоком»

Защитник «Атлетико» и сборной Бразилии прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону».

Я правда не знаю, возможно ли это, но это стало бы большим шоком и отличным приобретением для «Барселоны».

Буду ли в одной команде с Неймаром? Вы про сборную (улыбается)? Если серьёзно, я уже говорил, что моё будущее будет определено после Кубка Америки. Может произойти всё что угодно.

Что касается Неймара, всё, на что я надеюсь, это то, что он снова сможет наслаждаться футболом. Неймар переживает непростой период в своей карьере, но он выдающийся футболист, и нам в сборной очень его не хватает.