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Тренер сборной Катара: «Нам противостояла одна из лучших команд мира»

сегодня, 06:47
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Главный тренер сборной Катара Бас Феликс Санчес прокомментировал поражение от Колумбии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019. Единственный гол был забит на 86-й минуте Дуваном Сапатой.

Этот матч оставляет горькое послевкусие, ведь финальный свисток был уже близко.

Пропустить на последних минутах при равной борьбе... Приходится покидать поле с горькими чувствами, но мы также должны оценить тот факт, что мы конкурировали с сильным соперником.

Нам противостояла одна из лучших команд планеты. Несмотря на поражение, мы боролись до финального свистка. Это должно придать нам сил для продолжения работы и подготовки к будущим испытаниям.

Решающий матч в группе Катар проведёт против сборной Аргентины. Встреча начнётся 23 июня в 22:00 мск.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   66 / 713
сегодня в 07:20
Аргентина сейчас никакая, так что при должном раскладе её можно и обыграть.
cska plus
cska plus
   8 / 713
сегодня в 07:16
Перед вами задача опозорить гнома.
STVA 1
STVA 1
   36 / 713
сегодня в 07:09
Колумбия лучше Аргентины на данный момент и Катар может очки зацепить в третьем туре .
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   26 / 713
сегодня в 06:59
С Аргентиной будет легче, она сейчас слабее, потому и спартак оттуда черпает игроков для позора.
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