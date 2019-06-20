Тренер сборной Катара: «Нам противостояла одна из лучших команд мира»

Главный тренер сборной Катара Бас Феликс Санчес прокомментировал поражение от Колумбии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019. Единственный гол был забит на 86-й минуте Дуваном Сапатой.

Этот матч оставляет горькое послевкусие, ведь финальный свисток был уже близко.

Пропустить на последних минутах при равной борьбе... Приходится покидать поле с горькими чувствами, но мы также должны оценить тот факт, что мы конкурировали с сильным соперником.

Нам противостояла одна из лучших команд планеты. Несмотря на поражение, мы боролись до финального свистка. Это должно придать нам сил для продолжения работы и подготовки к будущим испытаниям.