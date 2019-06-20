Месси: «Вижу, что команда уверена в победе над Катаром»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины дал комментарий после матча с Парагваем (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.

Нам необходимо продолжать искать способы улучшить игру. В первые минуты мы хорошо контролировали мяч. После пропущенного гола мы немного стушевались. Во втором тайме выложились на полную и добились ничьей.

Мы знали, что матч будет непростым. Необходимо продолжать совершенствовать нашу игру. Нужно сохранять позитив и уверенность. Мы должны улучшить игру и сделать всё возможное в предстоящей встрече.

Я вижу, команда уверена в том, что мы выиграем следующий матч [против Катара].