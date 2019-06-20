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Месси: «Вижу, что команда уверена в победе над Катаром»

сегодня, 07:08
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после матча с Парагваем (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.

Нам необходимо продолжать искать способы улучшить игру. В первые минуты мы хорошо контролировали мяч. После пропущенного гола мы немного стушевались. Во втором тайме выложились на полную и добились ничьей.

Мы знали, что матч будет непростым. Необходимо продолжать совершенствовать нашу игру. Нужно сохранять позитив и уверенность. Мы должны улучшить игру и сделать всё возможное в предстоящей встрече.

Я вижу, команда уверена в том, что мы выиграем следующий матч [против Катара].

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Все комментарии
удав
удав
   133 / 713
сегодня в 07:32
уже даже интервью в стиле тренеров дает)
112910415
112910415
   58 / 713
сегодня в 07:25
а с бразилами справитесь, если доведётся ?
ДАША Д
ДАША Д
   193 / 713
сегодня в 07:21
На одну игру соберутся.
NGY
NGY
   20 / 713
сегодня в 07:20
походу, судьи уже заряжены
cska plus
cska plus
   8 / 713
сегодня в 07:14
Будем болеть за Катар.
beefs
beefs
   60 / 713
сегодня в 07:14
Пока ты в сборной - не видать больших побед...
Чингачгук
Чингачгук
   89 / 713
сегодня в 07:09
Трепло.
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