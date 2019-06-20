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Скалони: «Такой команде, как Аргентина, тяжело пропускать первой»

сегодня, 06:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча с Парагваем (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Первый тайм не был хорошим для нас. Временами мы начинали паниковать и теряли контроль над игрой. Первый удар в створ наших ворот обернулся голом, и это посеяло в нас сомнения.

В следующем матче [с Катаром] нам необходимо побеждать. Мы подведём итоги того, что у нас получилось, а что нет. Постараемся найти способ сбалансировать нашу игру.

Логично, что для такой команды, как Аргентина, которой так необходимо побеждать, тяжело пропускать первой. В перерыве мы поговорили о том, что это всего лишь гол. В нашей работе футболист должен уметь справляться с такими ударами.

Мы должны сохранять терпение, иначе придётся тяжело.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 713
сегодня в 07:21
Сборная с гномом никакая.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   79 / 713
сегодня в 07:12
Одно нытье который год.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   107 / 713
сегодня в 07:01
Скалони сейчас должно быть как на раскаленной сковороде.
Аксинья
Аксинья
   14 / 713
сегодня в 06:42
Это только у бразильцев получается - нам забьют сколько смогут, мы забьем сколько надо...
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