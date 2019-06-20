Скалони: «Такой команде, как Аргентина, тяжело пропускать первой»

Главный тренер сборной Аргентины подвёл итоги матча с Парагваем (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Первый тайм не был хорошим для нас. Временами мы начинали паниковать и теряли контроль над игрой. Первый удар в створ наших ворот обернулся голом, и это посеяло в нас сомнения.

В следующем матче [с Катаром] нам необходимо побеждать. Мы подведём итоги того, что у нас получилось, а что нет. Постараемся найти способ сбалансировать нашу игру.

Логично, что для такой команды, как Аргентина, которой так необходимо побеждать, тяжело пропускать первой. В перерыве мы поговорили о том, что это всего лишь гол. В нашей работе футболист должен уметь справляться с такими ударами.

Мы должны сохранять терпение, иначе придётся тяжело.