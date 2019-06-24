Джорджевич работал по индивидуальной программе на тренировке «Зенита»

«Зенит» 24 июня провел очередную тренировку на сборе в Австрии.
Полузащитник Александр Ерохин занимался без защитной маски. Футболист «Зенита» работал без ограничений и завтра наверняка получит игровое время в контрольном матче. В то же время нападающий Лука Джорджевич работал по индивидуальной программе. Его участие в ближайшем товарищеском поединке исключено.
Стоит отметить, что на тренировке присутствовал гендиректор клуба Александр Медведев.
Напомним, ранее «Зенит» разгромил «Ваккер» в товарищеском матче.