Паршивлюк: «Я готов биться за честь „Динамо“»

Новичок «Динамо» дал первое интервью клубной пресс-службе «бело-голубых».

Сегодня я подписал контракт с «Динамо» и, в первую очередь, хотел бы обратиться ко всем болельщикам клуба. Я прекрасно понимаю, что любой новый футболист в команде должен приложить много усилий на поле, чтобы завоевать уважение фанов. Особенно, если когда-то раньше этот игрок выступал за извечных соперников.

Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это – часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – московское «Динамо», и могу пообещать, что сделаю для команды все от меня зависящее. На протяжении всей карьеры в футболе я старался честно и профессионально выполнять свою работу, вкладывал в неё душу, невзирая на травмы или какие-то другие неблагоприятные обстоятельства. Так будет и сейчас. Перед «Динамо» ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона.