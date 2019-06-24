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Паршивлюк: «Я готов биться за честь „Динамо“»

сегодня, 18:28

Новичок «Динамо» Сергей Паршивлюк дал первое интервью клубной пресс-службе «бело-голубых».

Сегодня я подписал контракт с «Динамо» и, в первую очередь, хотел бы обратиться ко всем болельщикам клуба. Я прекрасно понимаю, что любой новый футболист в команде должен приложить много усилий на поле, чтобы завоевать уважение фанов. Особенно, если когда-то раньше этот игрок выступал за извечных соперников.

Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это – часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – московское «Динамо», и могу пообещать, что сделаю для команды все от меня зависящее. На протяжении всей карьеры в футболе я старался честно и профессионально выполнять свою работу, вкладывал в неё душу, невзирая на травмы или какие-то другие неблагоприятные обстоятельства. Так будет и сейчас. Перед «Динамо» ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона.  

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 656
сегодня в 19:09
С детства болел за Динамо )))
pomor45
pomor45
   104 / 656
сегодня в 18:32
Я не такой паршивый как моя фамилия, поэтому и не пришёлся ко двору в Спартаке.
Akvarel
Akvarel
   77 / 656
сегодня в 18:29
Игрок, бегающиий из клуба в клуб и игравший в спартаке, на это не способен.
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