Нигматуллин: «Гильерме нет смысла уходить из „Локо“»

Бывший голкипер сборной России прокомментировал слухи о том, что вратарь «Локомотива» Гильерме может перейти в «Спартак».

У Гильерме всё хорошо в «Локо». Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять на данном этапе команду нет никакого смысла! На сегодняшний день он — лучший вратарь России. Переходить в «Спартак», где и так хватает игроков на эту позицию, — решение странное. Гарантий того, что он будет там первым, нет. Тренер знает его не так хорошо, как Сёмин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге.

Что касается желания Гильерме увеличить зарплату, то в этом я не вижу ничего плохого. Карьера на излёте, почему бы не попробовать улучшить условия своей работы? У нас в лиге многим легионерам платят завышенные зарплаты, которые, если честно, не всегда обоснованы. Гильерме — не просто классный вратарь, он теперь и первый номер сборной России. Так что имеет полное право рассчитывать на улучшение своего договора.