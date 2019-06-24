Кирьяков: «„Краснодар“ делает ставку на еврокубки»

сегодня, 19:19

Российский специалист оценил активность «Краснодара» на летнем трансферном рынке.

У «Краснодара» есть потери, поэтому их активность логична. Плюс клуб будет выступать в Лиге чемпионов, и руководство понимает, что нужно к этому готовиться. Было достаточно примеров, когда клубы, достигшие серьезного результата, были не так хороши на трансферном рынке, и все заканчивалось плачевно. Думаю, в клубе не хотят этого допустить, не хотят ударить в грязь лицом, и поэтому усиливаются. У «Краснодара» действительно много приобретений.

- При этом «Краснодар» делает ставку на покупку иностранцев. Их уже пришло трое в команду, причем все три — полузащитники. Почему легионеры?

- В Лиге чемпионов гражданство не играет никакой роли, можно ставить сколько угодно иностранцев. Это показывает, что клуб делает ставку на международное выступление. А во внутреннем чемпионате будут уже смотреть. Там есть нюансы с легионерами.