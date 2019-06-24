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Шунин: «Есть уверенность, что в жизни „Динамо“ начинается новый этап»

сегодня, 22:35

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с «бело-голубыми» еще на 3 года.

Я очень рад, что остаюсь в «Динамо» - родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения! За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена – как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни «бело-голубых».

С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперёд! Ведь только вместе мы добьёмся любых поставленных целей!

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
   396 / 654
сегодня в 23:36
Хотелось бы видеть заполненый стадион. .
mihaluch
mihaluch
   35 / 654
сегодня в 22:49
"Динамо"в новом
сезоне хочет бороться за призы.
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