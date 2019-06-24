Хохлов: «Паршивлюк - качественный футболист»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал переход в команду .

Сегодня мы подписали новые соглашения с рядом наших футболистов чему, безусловно, очень рады – сейчас защитная линия полностью укомплектована, теперь ждем качественного усиления в группу атаки. Также сегодня был подписан контракт с новым для «Динамо» футболистом – защитником Сергеем Паршивлюком. Это хороший качественный игрок, который, что важно, был лидером во всех командах, за которые выступал. Мы довольны, что смогли его заполучить.