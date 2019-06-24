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Хохлов: «Паршивлюк - качественный футболист»

сегодня, 21:34

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход в команду Сергея Паршивлюка.

Сегодня мы подписали новые соглашения с рядом наших футболистов чему, безусловно, очень рады – сейчас защитная линия полностью укомплектована, теперь ждем качественного усиления в группу атаки. Также сегодня был подписан контракт с новым для «Динамо» футболистом – защитником Сергеем Паршивлюком. Это хороший качественный игрок, который, что важно, был лидером во всех командах, за которые выступал. Мы довольны, что смогли его заполучить.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   30 / 654
сегодня в 22:16
Качественные по командам не бегают.
drug01
drug01
   81 / 654
сегодня в 21:53
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