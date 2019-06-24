Селюк: «Глушакова может взять „Динамо“ или „Ростов“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем полузащитника , который недавно покинул «Спартак».

Я считаю, что на сегодняшний день, серьезные деньги может платить только первая пятерка команд РПЛ . Но, учитывая то, что Глушаков играл в «Спартаке», «Зенит» его вряд ли возьмет, «Краснодар» — тоже. Его могут взять два клуба — «Динамо» или «Ростов». Они могут платить более-менее хорошие деньги. Посмотрите на примеры Попова и Еременко.

Не хотел бы поработать с Денисом? Нет. Я ищу молодых игроков, когда они только начинают развиваться, а не так, чтобы футболиста кто-то вел всю карьеру, а я в ее конце ковыряйся.