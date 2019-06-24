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Селюк: «Глушакова может взять „Динамо“ или „Ростов“»

сегодня, 19:06

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Глушакова, который недавно покинул «Спартак».

Я считаю, что на сегодняшний день, серьезные деньги может платить только первая пятерка команд РПЛ. Но, учитывая то, что Глушаков играл в «Спартаке», «Зенит» его вряд ли возьмет, «Краснодар» — тоже. Его могут взять два клуба — «Динамо» или «Ростов». Они могут платить более-менее хорошие деньги. Посмотрите на примеры Попова и Еременко.

Не хотел бы поработать с Денисом? Нет. Я ищу молодых игроков, когда они только начинают развиваться, а не так, чтобы футболиста кто-то вел всю карьеру, а я в ее конце ковыряйся.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   35 / 653
сегодня в 20:11
Дима занимался бы ты лучше отловом молодых зулусов и не совался бы в российские дела - Россию ты давно променял на черное дерево...
борька
борька
   76 / 653
сегодня в 19:31
Домой ,Дениска, ФК Урожай Миллерово ждет,Каррера уже прибыл! Сейчас он на рыбалке, на Дону!
Питер Ман
Питер Ман
   43 / 653
сегодня в 19:19
Идеальные клубы для Дениски, они достойны друг друга
Zimmer
Zimmer
   241 / 653
сегодня в 19:17
А может и не взять.
Faustello
Faustello ответил cska plus
   5 / 653
сегодня в 19:13
Его возьмут в Миллерово и то подумают.
В Сочи в беляшной у Армена, напарником Беляллетдинова.
cska plus
cska plus
   4 / 653
сегодня в 19:11
Его возьмут в Миллерово и то подумают.
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