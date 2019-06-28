Шарлия: «Год точно проведу в аренде в ЦСКА, а там посмотрим»

Защитник «Славен Белупо» поделился впечатлениями от первого матча за ЦСКА и рассказал, что проведёт в московском клубе минимум один сезон. 22-летний хорват сыграл один тайм в поединке Кубка Париматч Премьер против «Краснодара» (0:1).

Чувствую себя отлично. Волновался перед дебютом, но вышел на поле, и всё стало нормально. О полноценном контракте с ЦСКА говорить пока не могу. Год точно проведу в аренде, а там посмотрим.

Сегодня было жарко, поэтому матч получился тяжёлым. У нас было много моментов, но мы их не использовали. Впереди ещё много матчей, чтобы как следует подготовиться к сезону.