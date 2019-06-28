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Кудряшов рассказал, почему покинул «Истанбул»

сегодня, 01:13

Российский защитник Федор Кудряшов рассказал, почему ушёл из турецкого «Истанбула».

У меня была опция автоматического продления после полугода, если играю минимум 10 матчей. Я сыграл восемь. После окончания сезона мы поговорили с руководством, мне предложили определённые условия. Но я хотел договориться по игровому времени. На моей позиции играет Гаэль Клиши. Моё мнение – это очень сильный футболист. Понимал, что будет непросто конкурировать. Из-за того, что играть не буду, потеряю место в сборной России, не смогу помочь в отборочных матчах, и если всё удачно сложится, на Евро-2020. Тяжёлый вопрос. Понятно, что мне никто не будет гарантировать игровое время. 

Хотел договориться так: если не играю – чтобы меня продали, отпустили. Но руководство не захотело идти на это.

Из всех левых защитников, с которыми я играл, этот [Гаэль Клиши] для меня топ. Видно, что человек с большим опытом, становился чемпионом, поиграл в Англии, самом сильном чемпионате. Что в нём такого? Уверенность в своих силах. Очень импонирует то, что Клиши делает на поле. За четыре месяца, что я провёл в клубе, старался у него учиться.

Кто из россиян играет на таком же уровне? Думаю, что Юра Жирков примерно одного уровня с ним.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   340 / 654
сегодня в 01:33
На Жиркова надо ровняться, вот так вот, кстати тот парняга перепахал всю Европу!!!
Свинодел
Свинодел
   192 / 654
сегодня в 01:16
Это совсем малоинтересно.
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