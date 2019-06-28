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Кудряшов: «У меня есть один вариант»

сегодня, 00:40

Российский защитник Федор Кудряшов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

32-летний Кудряшов недавно покинул турецкий «Истанбул» и сейчас является свободным агентом.

Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду.

Весеннюю часть сезона я провел на очень хорошем уровне. Надеюсь, скоро ситуация с клубом разрешится. Но не хочу торопиться. По паспорту я возрастной, но физически чувствую себя отлично. И еще несколько лет смогу приносить пользу командам, где буду играть, а также сборной России.

Хотелось бы попасть в клуб, который будет ставить перед собой задачи, стремиться попасть в еврокубки, даже если в этом году не будет там выступать. Но самое главное – игровая практика.

«Динамо»? Оно уже укомплектовано. Клуб приобрел двух игроков на позицию левого защитника. Думаю, тут вопрос закрыт.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   19 / 654
сегодня в 01:03
Пердивные ростов или рубин, других вариантов не просматривается.
Faustello
Faustello
   8 / 654
сегодня в 00:50
Этим летом все дороги ведут в Сочи ))
mihaluch
mihaluch
   46 / 654
сегодня в 00:50
Кажется это будет Ростов.
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