Кудряшов: «У меня есть один вариант»

Российский защитник рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

32-летний Кудряшов недавно покинул турецкий «Истанбул» и сейчас является свободным агентом.

Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду.

Весеннюю часть сезона я провел на очень хорошем уровне. Надеюсь, скоро ситуация с клубом разрешится. Но не хочу торопиться. По паспорту я возрастной, но физически чувствую себя отлично. И еще несколько лет смогу приносить пользу командам, где буду играть, а также сборной России.

Хотелось бы попасть в клуб, который будет ставить перед собой задачи, стремиться попасть в еврокубки, даже если в этом году не будет там выступать. Но самое главное – игровая практика.

«Динамо»? Оно уже укомплектовано. Клуб приобрел двух игроков на позицию левого защитника. Думаю, тут вопрос закрыт.