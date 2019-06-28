Бабурин: «Оценю свой сезон на четверку»

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин оценил свое выступление в прошлом сезоне, когда он выступал за «Рубин» на правах аренды.
В минувшем сезоне 25-летний Бабурин провел девять матчей за «Рубин», пропустив восемь мячей.
Могу оценить сезон на оценку «хорошо», «четыре» из «пяти». Первый, абсолютно новый опыт игры в другой команде, другом городе. Сперва было неизвестно, непонятно, но должен сказать, что все прошло настолько гладко в плане адаптации с первого дня, что сейчас вспоминаю этот этап карьеры только с положительной стороны.
По определенным причинам не удалось провести все матчи. Но надо понимать, что я пришел уже по ходу сезона, команда уже сыгралась. Тем не менее, доволен теми матчами, в которых участвовал, по их содержанию и качеству. Мне за них точно не стыдно. Благодарен ребятам и тренерам. Уже скучаем с семьей по Казани. Дочка даже спрашивает, когда мы туда поедем. Обустроились, освоились там хорошо.