Бабурин: «Оценю свой сезон на четверку»

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Вратарь «Зенита» оценил свое выступление в прошлом сезоне, когда он выступал за «Рубин» на правах аренды.

В минувшем сезоне 25-летний Бабурин провел девять матчей за «Рубин», пропустив восемь мячей.