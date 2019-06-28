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Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях»

сегодня, 02:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Фаставом» (4:2). 6 июля «железнодорожники» сразятся за Суперкубок России с «Зенитом».

Погода была очень жаркая, было очень некомфортно играть, душно, плюс мы в середине сборов, сказывается усталость. Но футболист должен играть в любых условиях. Мы адаптировались и выиграли матч. 

Сейчас чувствуется усталость, но постепенно должно отпускать. К последнему матчу должны быть почти в максимальных кондициях и к «Зениту» подойти в наилучшем состоянии. 

Мой гол «Фаставу»? Безусловно, когда забиваешь, чувствуешь себя комфортнее. Работаю, стараюсь забивать. Рад, что сейчас забил, и постараюсь сделать это в следующем матче.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 654
сегодня в 02:59
Подойдите в наихудших)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   339 / 654
сегодня в 02:36
кто такой Роман тугарев?))) сколько он забил в прошлом сезоне, не фонат ЛОКО))
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