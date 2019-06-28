Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Фаставом» (4:2). 6 июля «железнодорожники» сразятся за Суперкубок России с «Зенитом».

Погода была очень жаркая, было очень некомфортно играть, душно, плюс мы в середине сборов, сказывается усталость. Но футболист должен играть в любых условиях. Мы адаптировались и выиграли матч.

Сейчас чувствуется усталость, но постепенно должно отпускать. К последнему матчу должны быть почти в максимальных кондициях и к «Зениту» подойти в наилучшем состоянии.

Мой гол «Фаставу»? Безусловно, когда забиваешь, чувствуешь себя комфортнее. Работаю, стараюсь забивать. Рад, что сейчас забил, и постараюсь сделать это в следующем матче.