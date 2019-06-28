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Сутормин: «Мой переход в „Зенит“ - еще не свершившийся факт»

сегодня, 00:14

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал слухи о том, что он близок к переходу в «Зенит».

— СМИ уверены, что вы вот-вот перейдете в «Зенит»...

— Это еще не свершившийся факт. Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит.

— Но для вас переход в топ-клуб является главной целью?

— Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации. Лучше идти и знать, что ты будешь сильнее всех — это моя точка зрения. Всё зависит от того, насколько в тебе нуждаются и заинтересованы.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   57 / 654
сегодня в 01:59
Он великий игрок?
parallels
parallels
   3 / 654
сегодня в 01:47
↓ вот подтверждение.
parallels
parallels
   3 / 654
сегодня в 01:30
parallels
parallels ответил морозз
   3 / 654
сегодня в 01:27
Привет дружище, как там Заболотный...усердно тренируется?
да! и говорит, что ему очень стыдно за спартак!
Павел Амурский
Павел Амурский
   96 / 654
сегодня в 01:20
Скоро все решится.
морозз
морозз ответил parallels
   47 / 654
сегодня в 00:53
всё бы ничего - да только именно такой путь он уже проделал через тарасовку! стыдно за спартак!
Привет дружище, как там Заболотный...усердно тренируется?
parallels
parallels ответил морозз
   3 / 654
сегодня в 00:44
По протоптанной дорожке...амбиции, надежды, паника, лавка, аэропорт, аренда! Гена Орлов скажет что ошиблись, не дорос до Зенита!
всё бы ничего - да только именно такой путь он уже проделал через тарасовку! стыдно за спартак!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   340 / 654
сегодня в 00:43
не возможно быть в Зените первым, на лавку сажают всех, и я это приветствую)
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 654
сегодня в 00:31
Удачи!
морозз
морозз
   47 / 654
сегодня в 00:28
По протоптанной дорожке...амбиции, надежды, паника, лавка, аэропорт, аренда!
Гена Орлов скажет что ошиблись, не дорос до Зенита!
Valeleo
Valeleo
   101 / 654
сегодня в 00:18
Быть сильнее всех в ростове не очень почетно.
Свинодел
Свинодел
   192 / 654
сегодня в 00:15
Удачи Сутормину!
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