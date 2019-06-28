Сутормин: «Мой переход в „Зенит“ - еще не свершившийся факт»

сегодня, 00:14

Полузащитник «Оренбурга» прокомментировал слухи о том, что он близок к переходу в «Зенит».

— СМИ уверены, что вы вот-вот перейдете в «Зенит»...

— Это еще не свершившийся факт. Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит.

— Но для вас переход в топ-клуб является главной целью?

— Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации. Лучше идти и знать, что ты будешь сильнее всех — это моя точка зрения. Всё зависит от того, насколько в тебе нуждаются и заинтересованы.