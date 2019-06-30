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Сутормин ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»

30 июня 2019, 19:20

Новичок «Рубина» Алексей Сутормин поделился первыми впечатлениями от команды.

По слухам, на игрока серьезно претендовал «Зенит», но Сутормин выбрал Казань.

Хорошая команда и коллектив. Надеюсь, адаптация пройдет быстро, и к сезону подойдем в полной боевой готовности. Почему выбрал «Рубин»? Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому. Главная задача — приносить пользу команде.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил nikolah
   48 / 686
вчера в 09:50
считай как хочешь)
Уже...))
nikolah
nikolah ответил rubinovyi2
   663 / 686
вчера в 08:53
А,ты давний приятель обоих и поэтому постоянно в курсе,что делается в Рубине...?)) По моему ты просто балабол,с полным отсутствием конкретики в своих комментах.
считай как хочешь)
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил nikolah
   48 / 686
вчера в 08:14
все гораздо проще,агент игрока-давний приятель Бердыева) давно хотел пристроить сутормина за откаты,в рубине это дело привычное
А,ты давний приятель обоих и поэтому постоянно в курсе,что делается в Рубине...?))
По моему ты просто балабол,с полным отсутствием конкретики в своих комментах.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Jeck Denielse
   48 / 686
вчера в 07:13
Сутормин не ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»....
То,что ты не понял ответа,не обязательно выставлять на обозрение всего соккера.)))
Казанский
Казанский ответил tuman960
   160 / 686
вчера в 04:30
путь тебе в Зенит ЗАКРЫТ!!!Кушай на здоровье чак-чак!!!!
Лучше чак-чак,чем шаверму с вокзала
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   61 / 686
30 июня в 21:16
Сутормин не ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»....
"...Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной..."
--------------------
Разве это не ответ на поставленный вопрос?
nikolah
nikolah ответил rubinovyi2
   663 / 686
30 июня в 20:54
А ларчик просто открывался..."Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной." А то ЛЧ,чемпинонство,загубленная карьера и все это со скамейки Зенита.))
все гораздо проще,агент игрока-давний приятель Бердыева)
давно хотел пристроить сутормина за откаты,в рубине это дело привычное
tuman960
tuman960
   403 / 686
30 июня в 20:00
путь тебе в Зенит ЗАКРЫТ!!!Кушай на здоровье чак-чак!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 19:54
Сутормин не ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»....
rubinovyi2
rubinovyi2
   48 / 686
30 июня в 19:28
А ларчик просто открывался..."Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной."
А то ЛЧ,чемпинонство,загубленная карьера и все это со скамейки Зенита.))
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