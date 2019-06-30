Сутормин ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»

Новичок «Рубина» Алексей Сутормин поделился первыми впечатлениями от команды.
По слухам, на игрока серьезно претендовал «Зенит», но Сутормин выбрал Казань.
Хорошая команда и коллектив. Надеюсь, адаптация пройдет быстро, и к сезону подойдем в полной боевой готовности. Почему выбрал «Рубин»? Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому. Главная задача — приносить пользу команде.
По моему ты просто балабол,с полным отсутствием конкретики в своих комментах.
По моему ты просто балабол,с полным отсутствием конкретики в своих комментах.
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Разве это не ответ на поставленный вопрос?
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Разве это не ответ на поставленный вопрос?
давно хотел пристроить сутормина за откаты,в рубине это дело привычное
давно хотел пристроить сутормина за откаты,в рубине это дело привычное
А то ЛЧ,чемпинонство,загубленная карьера и все это со скамейки Зенита.))
А то ЛЧ,чемпинонство,загубленная карьера и все это со скамейки Зенита.))