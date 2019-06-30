Сутормин ответил на вопрос, почему он выбрал «Рубин»

Новичок «Рубина» поделился первыми впечатлениями от команды.

По слухам, на игрока серьезно претендовал «Зенит», но Сутормин выбрал Казань.

Хорошая команда и коллектив. Надеюсь, адаптация пройдет быстро, и к сезону подойдем в полной боевой готовности. Почему выбрал «Рубин»? Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому. Главная задача — приносить пользу команде.