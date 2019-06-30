Федун: «„Спартаку“ нужно усилить еще одну-две позиции»

Владелец «Спартака» Леонид Федун перед товарищеским матчем с ЦСКА рассказал, что «красно-белые» еще рассчитывают на пару приобретений в летнее трансферное окно.

Конечно, будущие покупки зависят от продаж. Пока ничего не хочу говорить, но осталось закрыть еще одну-две позиции. Желательно сделать одно или два приобретения. На какие позиции? Ничего не буду говорить об этом.