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Федун: «„Спартаку“ нужно усилить еще одну-две позиции»

30 июня 2019, 19:15

Владелец «Спартака» Леонид Федун перед товарищеским матчем с ЦСКА рассказал, что «красно-белые» еще рассчитывают на пару приобретений в летнее трансферное окно.

Конечно, будущие покупки зависят от продаж. Пока ничего не хочу говорить, но осталось закрыть еще одну-две позиции. Желательно сделать одно или два приобретения. На какие позиции? Ничего не буду говорить об этом. 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 22:28
Скромно.
На самом деле у Спартака укомплектовано 3 позиции и нужно купить примерно 7 игроков.
Gunther
Gunther ответил Jeck Denielse
   387 / 686
30 июня в 22:15
Для сохранения почётного 5-го места - одну-две позиции..... Для чего то бОльшего - минимум 3-4....
1-2 позиции нам хватит для места в тройке. я уверен.
удав
удав
   162 / 686
30 июня в 21:36
я так понимаю речь о президенте и тренере клуба?
311
311
   25 / 686
30 июня в 20:53
В судейском корпусе все позиции уже закрыты?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 20:11
Для сохранения почётного 5-го места - одну-две позиции.....
Для чего то бОльшего - минимум 3-4....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
30 июня в 20:08
Ну конечно, без Дениса вакансия банщика в спартаке открыта
Puni
Puni
   321 / 686
30 июня в 20:06
11 позиций надо усилять спартаку
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 19:46
это даёт надежду
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 686
30 июня в 19:28
Тренерскую и президентскую.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
30 июня в 19:22
Позиция владельца слабовата, но зато доставляет много лулзов нам, простым болельщикам))
wingback
wingback
   174 / 686
30 июня в 19:19
Возьмут пару диких негров на коленно-локтевые позиции...
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