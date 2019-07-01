Кикнадзе: «Хвича получил более выгодное предложение от другого клуба»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клубу не удалось договориться о выкупе вингера , выступавшего в составе «железнодорожников» на правах аренды из «Металлурга» (Рустави).

Несмотря на согласование условий длительного контракта, агенты игрока приняли решение о целесообразности его перехода в другой клуб. А мы не сочли возможным повторить финансовое предложение, которое они получили.

Насколько предложение другого клуба было выше нашего? Существенно. В последние два дня агенты нашли другой вариант, повторить предложенные условия мы не сочли возможным.