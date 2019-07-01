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Кикнадзе: «Хвича получил более выгодное предложение от другого клуба»

вчера, 18:29

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клубу не удалось договориться о выкупе вингера Хвичи Кварацхелии, выступавшего в составе «железнодорожников» на правах аренды из «Металлурга» (Рустави).

Несмотря на согласование условий длительного контракта, агенты игрока приняли решение о целесообразности его перехода в другой клуб. А мы не сочли возможным повторить финансовое предложение, которое они получили.

Насколько предложение другого клуба было выше нашего? Существенно. В последние два дня агенты нашли другой вариант, повторить предложенные условия мы не сочли возможным.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
вчера в 23:49
Посмотрим, на чьем небосклоне выплывет эта почти безымянная звязда???
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум 1
   15 / 686
вчера в 21:26
Как бы паровозам не пришлось очкастую мадам с теплотой вспоминать, если этот " гендир" еще пару лет " поработает".
Мне тоже иногда кажется, что "Локо" на пути растления.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   569 / 686
вчера в 21:08
гнатьэтого кикнадзе надо, пока не прикончил локо, вместе с говоруном мещеряковым !
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
вчера в 20:26
Неужели Федун переманил в Тарасовку?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   111 / 686
вчера в 19:38
Брехня.
Как бы паровозам не пришлось очкастую мадам с теплотой вспоминать, если этот " гендир" еще пару лет " поработает".
Don trambon
Don trambon
   157 / 686
вчера в 19:11
мухаха. найти бабло на неизвестного бразильца о котором да же тренер не в курсе и которого да же на сборы не взяли они сочли возможным, а сохранить игрока из-за ухода которого у сёмина с бодуна скупая слеза скатилась по щеке не сочли возможным)

короче рубин номер 2) те ещё махинаторы)
dalex83
dalex83
вчера в 19:02
Василий Кикнадзе совсем Русский ? Чистый грузин !!! Вот и выгнал 2 Грузина это диаспра)
cska1948
cska1948 ответил Евгений Макрушин
   61 / 686
вчера в 19:00
Можете раскрыть свою мысль до конца,а то непонятно ничего...какая политика и при чем здесь то,что Кикнадзе не назвал клуб???Это просто корректность,контракт же пока не заключен
Да контракт не заключён, но какой клуб к игроку проявляет интерес не скрывают.
cska1948
cska1948 ответил Евгений Макрушин
   61 / 686
вчера в 18:58
Можете раскрыть свою мысль до конца,а то непонятно ничего...какая политика и при чем здесь то,что Кикнадзе не назвал клуб???Это просто корректность,контракт же пока не заключен
А чего тут раскрывать? Или вы не знаете, что сейчас творится в Грузии в отношении России? Не знаете, что в связи с этими событиями Путин, с 8 июля, запретил авиарейсы "Москва - Тбилиси"?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska1948
   132 / 686
вчера в 18:39
Можете раскрыть свою мысль до конца,а то непонятно ничего...какая политика и при чем здесь то,что Кикнадзе не назвал клуб???Это просто корректность,контракт же пока не заключен
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   132 / 686
вчера в 18:36
Посмотрим будет ли это на пользу самому игроку...Но обычно,те,кто в столь юном возрасте выбирают деньги,далеко не идут
cska1948
cska1948
   61 / 686
вчера в 18:34
Думаю, Кикнадзе лукавит. Нет ни какого другого клуба, поэтому Кикнадзе и не назвал этот мифический клуб. А есть политика и в ней всё дело.
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 18:31
Брехня.
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