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Сёмин: «Уход Хвичи - неожиданность. От этой новости у меня слёзы потекли»

вчера, 18:03

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из команды вингера Хвичи Кварацхелии, выступавшего за «железнодорожников» на правах аренды.

Для нас уход Кварацхелии большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли.

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Все комментарии
муха цокотуха
муха цокотуха ответил Байкал-38
вчера в 21:46
Поддержу Палыча! У меня тоже недоумение. Не хочу винить руководство клуба, хотя и к ним претензии есть, но походу дело тут агенты реально сыграли свою роль. Хвичи очень талантлив и руководство Локо просто не могло не попытаться удержать такого игрока. Играя в Локо он через пару тройку лет мог стать дороже в разы. В любом случае удачи ему и буду следить за его карьерой, но смотри агенты могут погубить твою карьеру.
маладэсь, твоя поддержка наверняка ему поможет)
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
вчера в 20:30
Ушёл значит так надо. Против обстоятельств не попрёшь.
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 20:29
Ну так а че отпустили то?
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   161 / 686
вчера в 20:27
...Юрий шПалыч сентиментальный...
...всплакнул-накатил-всплакнул-накатил...отпустило...ну и ладненько...
...без него нормально справитесь...
311
311
   25 / 686
вчера в 20:17
Сентиментальный однако Юрий Палыч!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
вчера в 19:45
Тут явно политикой попахивает!!!
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
вчера в 19:27
Поддержу Палыча! У меня тоже недоумение. Не хочу винить руководство клуба, хотя и к ним претензии есть, но походу дело тут агенты реально сыграли свою роль.
Хвичи очень талантлив и руководство Локо просто не могло не попытаться удержать такого игрока. Играя в Локо он через пару тройку лет мог стать дороже в разы.
В любом случае удачи ему и буду следить за его карьерой, но смотри агенты могут погубить твою карьеру.
cska1948
cska1948 ответил ZaZizu
   61 / 686
вчера в 19:06
что ща бред ты несешь? все влиятельные грузины работают в России!
И что это меняет?
ZaZizu
ZaZizu ответил cska1948
   399 / 686
вчера в 19:04
что ща бред ты несешь? все влиятельные грузины работают в России!
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
вчера в 18:29
Пусть будет так .
cska1948
cska1948
   61 / 686
вчера в 18:27
Уверен, ушёл он по политическим мотивам. Решение принимал не Хвичи, просто влиятельные грузины ему сказали, что так надо.
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 18:26
Политика в футболе на первом месте.
An Jo
An Jo
   520 / 686
вчера в 18:15
Наверное надо было деньги предлагать чтоб не ушёл)))
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