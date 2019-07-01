Сёмин: «Уход Хвичи - неожиданность. От этой новости у меня слёзы потекли»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из команды вингера Хвичи Кварацхелии, выступавшего за «железнодорожников» на правах аренды.
Для нас уход Кварацхелии большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли.
...всплакнул-накатил-всплакнул-накатил...отпустило...ну и ладненько...
...без него нормально справитесь...
...всплакнул-накатил-всплакнул-накатил...отпустило...ну и ладненько...
...без него нормально справитесь...
Хвичи очень талантлив и руководство Локо просто не могло не попытаться удержать такого игрока. Играя в Локо он через пару тройку лет мог стать дороже в разы.
В любом случае удачи ему и буду следить за его карьерой, но смотри агенты могут погубить твою карьеру.
Хвичи очень талантлив и руководство Локо просто не могло не попытаться удержать такого игрока. Играя в Локо он через пару тройку лет мог стать дороже в разы.
В любом случае удачи ему и буду следить за его карьерой, но смотри агенты могут погубить твою карьеру.