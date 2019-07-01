Акинфеев: «После Хорватии были эмоции, будто вылетел из Кубка России»

Бывший вратарь сборной России вспомнил о матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который россияне проиграли в серии пенальти.

Тогда силы были равны, но все решилось в серии пенальти. Кудряшов говорил, что обидно. Но нам-то с Испанией повезло, об этом не стоит забывать. Это везение. Жизнь — весы, она все балансирует, все выравнивает. Значит, так должно быть. Тогда у меня были такие эмоции, как будто я вылетел из какого-нибудь Кубка России, пусть на меня никто не обижается. Сейчас никакой жалости нет. Есть удовлетворение от работы, которую мы проделали. Но от результата его не было.