ГлавнаяНовости

Акинфеев: «После Хорватии были эмоции, будто вылетел из Кубка России»

вчера, 17:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который россияне проиграли в серии пенальти.

Тогда силы были равны, но все решилось в серии пенальти. Кудряшов говорил, что обидно. Но нам-то с Испанией повезло, об этом не стоит забывать. Это везение. Жизнь — весы, она все балансирует, все выравнивает. Значит, так должно быть. Тогда у меня были такие эмоции, как будто я вылетел из какого-нибудь Кубка России, пусть на меня никто не обижается. Сейчас никакой жалости нет. Есть удовлетворение от работы, которую мы проделали. Но от результата его не было.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил viv
вчера в 23:43
Как у реброва из года в год после матчей на Петровском и Санкт-Петербург Арене)
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
вчера в 21:40
Сравнение не сопостовимо
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 21:27
неожиданно
311
311
   25 / 686
вчера в 20:22
Нормально отыграли чемп! В этот раз не стыдно было!)
viv
viv ответил LOpp
   139 / 686
вчера в 20:03
А после 43-го матча в ЛЧ какие были эмоции?
А какие были эмоции у Семьлихова в ЛЧ после 0:7 от Ливерпуля?
Red blu
Red blu
   499 / 686
вчера в 19:53
Спасибо Акинфееву и всем игрокам сборной, что наша команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 686
вчера в 19:30
Сравнение такое наверное потому что играли в России
ekliziast
ekliziast
   198 / 686
вчера в 19:28
"Великому" вратарю и нога бога не помогла. Дыра он и есть дыра , как его не украшай.Смешно когда ему болелы дифирамбы поют, хуже вратаря у сборной ни когда не было и возможно не будет.Сравниться с ним , может только Филимонов.
Caniggia
Caniggia
   281 / 686
вчера в 19:20
Потеря мотивации очевидна. Поэтому он ушёл из сборной, а в СКА ещё остаётся чисто бабла настричь.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил LOpp
   158 / 686
вчера в 18:57
Назови вратаря Спартака который сыграл 43 матча в лч. Акинфеев лучший вратарь в России за последние 20 лет. А какие эмоции у ваших вратарей после 7-0 5-1 4-0 и с двумя кубками за 17 лет
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   4 / 686
вчера в 18:54
Эмоций не было...все силы ушли на рекорд...
kastites
kastites
   122 / 686
вчера в 18:26
Круто
LOpp
LOpp
   6 / 686
вчера в 18:07
А после 43-го матча в ЛЧ какие были эмоции?
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 18:07
Обычно у нас многие команды сливают кубковые игры, чтобы меньше пыжиться за свои выгодные контракты. Слова Игоря отвратительны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100