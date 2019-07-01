Набабкин: «Судья испортил матч „Спартак“ - ЦСКА своим решением»

Защитник ЦСКА рассказал о своем удалении в товарищеском матче со «Спартаком» (1:3) после стычки с нападающим «красно-белых» .

Игра началась тяжелая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошел назад, а он подошел и хотел чего-то еще — пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что желтую карточку нужно показать обоим.



Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся игрок «Спартака». Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю.



Конечно, матч был испорчен. Судья неправильно отреагировал на эпизод, сделал неверные выводы и удалил меня. Это немножко переменило игру, но ничего уже не сделаешь.

Будем ли брать реванш в официальных матчах? Обязательно.