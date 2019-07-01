Набабкин: «Судья испортил матч „Спартак“ - ЦСКА своим решением»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о своем удалении в товарищеском матче со «Спартаком» (1:3) после стычки с нападающим «красно-белых» Луисом Адриано.
Игра началась тяжелая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошел назад, а он подошел и хотел чего-то еще — пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что желтую карточку нужно показать обоим.
Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся игрок «Спартака». Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю.
Конечно, матч был испорчен. Судья неправильно отреагировал на эпизод, сделал неверные выводы и удалил меня. Это немножко переменило игру, но ничего уже не сделаешь.
Будем ли брать реванш в официальных матчах? Обязательно.
если и удалять то обоих, да и обрати внимание на слова комментаторов и эпизод на 1:0 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=sXHlZzgg4Nc
если и удалять то обоих, да и обрати внимание на слова комментаторов и эпизод на 1:0 минуте
«спартак» – самая грубая команда Лиги чемпионов
Завершившийся групповой этап Лиги чемпионов принес несколько любопытных статистических результатов. Отличился среди прочих и московский «спартак», но — в отрицательном ключе.
«спартак» вошел в число худших по следующим показателям: число удалений (3) и общая грубость игры (20 предупреждений, 109 фолов).
«спартак» – самая грубая команда чемпионата
После пяти туров премьер-лиги «спартак» является самой грубой командой чемпионата. Красно-белые заработали 19 желтых карточек и одно удаление
«спартак» – самая грубая команда Лиги чемпионов
Завершившийся групповой этап Лиги чемпионов принес несколько любопытных статистических результатов. Отличился среди прочих и московский «спартак», но — в отрицательном ключе.
«спартак» вошел в число худших по следующим показателям: число удалений (3) и общая грубость игры (20 предупреждений, 109 фолов).
«спартак» – самая грубая команда чемпионата
После пяти туров премьер-лиги «спартак» является самой грубой командой чемпионата. Красно-белые заработали 19 желтых карточек и одно удаление
Эта луиска сама себя подножку паставила
А потом пять раз сама себя ногой по ногам ударила
Арамчик савсем в другой сторона стояла
Эта луиска сама себя подножку паставила
А потом пять раз сама себя ногой по ногам ударила
Арамчик савсем в другой сторона стояла
Матч испортил ты - в первую очередь!!!
Матч испортил ты - в первую очередь!!!
Чет я не понял,хотя тебе виднее...))
Чет я не понял,хотя тебе виднее...))
А вообще свиньи свой подлый стиль уже давно практикуют, а Федун это только поощряет
А вообще свиньи свой подлый стиль уже давно практикуют, а Федун это только поощряет