ГлавнаяНовости

Набабкин: «Судья испортил матч „Спартак“ - ЦСКА своим решением»

вчера, 18:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о своем удалении в товарищеском матче со «Спартаком» (1:3) после стычки с нападающим «красно-белых» Луисом Адриано.

Игра началась тяжелая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошел назад, а он подошел и хотел чего-то еще — пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что желтую карточку нужно показать обоим. 

Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся игрок «Спартака». Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю.

Конечно, матч был испорчен. Судья неправильно отреагировал на эпизод, сделал неверные выводы и удалил меня. Это немножко переменило игру, но ничего уже не сделаешь.

Будем ли брать реванш в официальных матчах? Обязательно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Charismatic
Charismatic
   330 / 686
сегодня в 00:27
Вернблюд-костолом ушел, Набабкины семечки занял его место. Провокатор и грубый игрок удивляется что его удалили.
Wolf77785
Wolf77785
   367 / 686
вчера в 23:07
Я еще удивился, как воспитанника сразу не удалили, так его в итоге и за 2 момент не удалили..
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   40 / 686
вчера в 22:58
Да я не о том прав ли судья что не удалил Зулуса (имхо надо было обоих удалять), но то что было в трансляции (не знаю может Набабу там ещё в подтрибунке Луиска спровоцировал) однозначно заварил Набаба и в большей степени виноват именно он. Так что удалили его поделом и он подвёл команду сам, а не кто то там из Спартака или судья.
Ну в первом эпизоде пнул ногой, эа это получил карточку Ок все по делу , потом успокоился вроде , даже комменты сказали что он пытается отстраниться от этой ситуации. А Луиска все бесился эпизод на 1 минуте ролика, далее был был игровой эпизод Луиска попой сыграл ))) Набаб боролся за мяч Луиска рукой не просто отмахнулся а конкретно . Тут сложно обвинять Набаба. А то что негра не удалил так это он посчитал что Спартак слабый клуб и ему будет сложно в равных составах)
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   7 / 686
вчера в 22:32
похоже ты смотрел моментами если и удалять то обоих, да и обрати внимание на слова комментаторов и эпизод на 1:0 минуте https://www.youtube.com/watch?v=sXHlZzgg4Nc
Да я не о том прав ли судья что не удалил Зулуса (имхо надо было обоих удалять), но то что было в трансляции (не знаю может Набабу там ещё в подтрибунке Луиска спровоцировал) однозначно заварил Набаба и в большей степени виноват именно он. Так что удалили его поделом и он подвёл команду сам, а не кто то там из Спартака или судья.
mangoх12
mangoх12
   40 / 686
вчера в 22:19
Судья толерант не стал трогать нервного обезьяна
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   40 / 686
вчера в 22:17
Интересная интерпретация от Набабкиных семечек. Подвёл команду удалившись в товарищеском (в товарищеском!) матче. Так он ещё и виноватых ищет в ком то другом. Все же видели сначала как пнул по ноге лежащего Зулуса, а потом ещё и по 63 его напинал. То ли он считает болел ЦСКА осликами, то ли ему эту речь какой то ослик надиктовал...
похоже ты смотрел моментами

если и удалять то обоих, да и обрати внимание на слова комментаторов и эпизод на 1:0 минуте

mangoх12
mangoх12
   40 / 686
вчера в 22:03
Спартачам неизвестно что такое честная игра при полном наборе Федунских судей в России.
mangoх12
mangoх12 ответил mat73
   40 / 686
вчера в 22:00
Эх, коники, это вам не ручные российские судьи! Судил то абсолютно нейтральный судья! Привыкли все по-своему интерпретировать и договариваться, а если не получалось то жаловаться.. А тут - не тут то было!
эй свины , ручные российские судьи это у Федуна, привыкли что Лапочкиных и Безбородовых покупать так и этого заодно ради дохлого трофея , не зря ведь Федун присутствовал как бабло отрабатывается. Тебе напомнить как спартачек очки набирал при Кононове ? За отмашку вообще -то удаляют коли ты не знал
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Заполярный
   28 / 686
вчера в 21:48
КОНИ БЫЛИ И ОСТАЛИСЬ САМОЙ ГРУБОЙ И ХАМСКОЙ КОМАНДОЙ. СТОИТ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ НА ФОТО БАБКИНОЙ, ТО ТАМ ВСЕ НАПИСАНО.
ВРИ, ВРИ, ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ!

«спартак» – самая грубая команда Лиги чемпионов

Завершившийся групповой этап Лиги чемпионов принес несколько любопытных статистических результатов. Отличился среди прочих и московский «спартак», но — в отрицательном ключе.

«спартак» вошел в число худших по следующим показателям: число удалений (3) и общая грубость игры (20 предупреждений, 109 фолов).

«спартак» – самая грубая команда чемпионата

После пяти туров премьер-лиги «спартак» является самой грубой командой чемпионата. Красно-белые заработали 19 желтых карточек и одно удаление
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
вчера в 21:48
А ты не пихай ,при всём честном народе ,своё " вон чего" в каждого "вон кого"! Срамота ! ))))))))))))
Zoigen47
Zoigen47
   295 / 686
вчера в 21:46
Судья принял совершенно правильное решение - 14ков типа Набабкина надо гнать из футбола поганой метлой. А идиотов предлагавших после удаления Набабкина продолжить игру в равных составах необходимо направлять в дурдом на лечение.
4RT
4RT
   584 / 686
вчера в 21:30
А то что сам Набабкин-идиот,это не считается?
RIR68
RIR68
   203 / 686
вчера в 21:25
толерантный европейский судейка просто не тог удалить пучеглазого радужного негра)))
Заполярный
Заполярный
   124 / 686
вчера в 21:21
КОНИ БЫЛИ И ОСТАЛИСЬ САМОЙ ГРУБОЙ И ХАМСКОЙ КОМАНДОЙ. СТОИТ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ НА ФОТО БАБКИНОЙ, ТО ТАМ ВСЕ НАПИСАНО.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Prichal
   28 / 686
вчера в 21:12
Свиньи начали сезон с нечестной игры.
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Хотя это давно уже не новость, для них это в порядке вещей.))
Prichal
Prichal
   300 / 686
вчера в 21:04
Свиньи начали сезон с нечестной игры.
serh62
serh62
   264 / 686
вчера в 20:53
провоцировал негр набабкина...неужели никто не видел как он подмахнул своим задом, в ответ Набабкин ударил негритоса...все должно быть обоюдно. если действия задом в спартаке приветствуются, то игроки ЦСКА этим не занимаются...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 686
вчера в 20:30
наБаба.
МКС
МКС
   22 / 686
вчера в 20:19
Арамчик был невиновная

Эта луиска сама себя подножку паставила

А потом пять раз сама себя ногой по ногам ударила

Арамчик савсем в другой сторона стояла
311
311
   25 / 686
вчера в 20:19
Да Бог с ним, не корову же проиграли!)
blitz
blitz ответил valera666
   107 / 686
вчера в 19:56
судья ничего не портил, просто закончился багаж Слуцкого
спартак не может..судья поможет...
морозз
морозз ответил Faustello
   31 / 686
вчера в 19:51
Не началось примерно на 3 или 4 минуте когда Луиску жёстко оттоварили, я ещё в трансляции написал что у него при поднимании с газона такой взгляд что будет очень жарко, так и произошло. Но в целом Набаба сам виноват и не надо ни на кого пальцем показывать.
Так и я про это, провокация не удалась...но Ганчаренко ещё что нибудь придумает!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
вчера в 19:37
Может тебе Кирюша в к психиатру наведаться??? Сам кашу заварил, подвел команду и нечего теперь оправдываться.
Матч испортил ты - в первую очередь!!!
valera666
valera666
   199 / 686
вчера в 19:28
судья ничего не портил, просто закончился багаж Слуцкого
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   4 / 686
вчера в 19:20
Коням и без Адриано накидали бы...делов то...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
вчера в 19:20
Кирюша, не обращай внимания, свинство у них часть жизни.
Кирюша-это производное уменьшительно-ласкательное от женского имени Кира..))
Чет я не понял,хотя тебе виднее...))
Faustello
Faustello ответил Т34
   7 / 686
вчера в 19:17
Хамло! Сразу шёл на провокацию и ещё чему-то удивляется. И ещё один, который второй матч нарывается, что с Краснодаром, что со Спартакам постоянно фолил, это узкоплёночный Сосимура. Найдётся кто-нибудь, что отправит его в лазарет.
Японёза реально грубо играл с нами, подтверждаю.
Faustello
Faustello ответил морозз
   7 / 686
вчера в 19:16
Всё началось с того что Набабкин ударил ногой лежащего Адриано, которого он сбил! Как хитрый конь завуалировано говорит словами...не совладал с нервами и сфолил, может быть нарушил правила, должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение, судья не справился!
Не началось примерно на 3 или 4 минуте когда Луиску жёстко оттоварили, я ещё в трансляции написал что у него при поднимании с газона такой взгляд что будет очень жарко, так и произошло. Но в целом Набаба сам виноват и не надо ни на кого пальцем показывать.
Faustello
Faustello ответил Великолепный
   7 / 686
вчера в 19:13
Кирил, да все ( эксперты, комментаторы) да и все кто не далек от футбола уже высказались, что судья должен был удалять и Луиску то же.
Тут вопрос не в том что тоже, а в том что Набаба походу не понимает что он сам лично виноват в своём удалении и морозится как школьник.
Jum13
Jum13
   21 / 686
вчера в 19:13
Все под богом ходим. Ну стукнется в следующий раз Адриана как Веллитон, полежит пол годика, подумает... Главное чтобы осталось чем.
А вообще свиньи свой подлый стиль уже давно практикуют, а Федун это только поощряет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100