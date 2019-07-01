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Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок»

вчера, 17:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

Новичок «Локомотива» защитник Дмитрий Живоглядов рассказал о том, как проходит подготовка к сезону.

Как я сыграл в матче с «Жилиной» пусть скажет главный тренер. Не мне оценивать мою игру. 

С каждой игрой я всё лучше и лучше понимаю партнёров. Поэтому каждый день сборов идёт на пользу. Над чем будем работать дальше нам ещё скажут. До этого закладывали физику, плюс делали технико-тактические упражнения. Всё как обычно, идёт подготовка к сезону. Ближе к чемпионату нагрузки уменьшатся. 

Суперкубок России — это официальная игра, «Локомотив» давно не выигрывал Суперкубок. Вроде три раза подряд проигрывали. Нужно выходить и выигрывать. Всё делается для того, чтобы наконец-то пришла победа.

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Все комментарии
Prichal
Prichal
   300 / 686
вчера в 21:06
И еще не выиграет.
grazie100
grazie100 ответил ДАША Д
   570 / 686
вчера в 19:17
Зенит выиграет!
starche
starche
   169 / 686
вчера в 18:32
Ломать традицию не стоит.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Leningrad 84
   172 / 686
вчера в 18:24
Заберите!)
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
вчера в 18:20
Проигрывал Локо не три раза, а четыре
и не подряд, а с перерывами.
А Зенит, наоборот, четыре раза выигрывал (при чем два раза - у Локо 2008, 2015).
Так что нужен пятый супер-кубок (чтобы поставить в музей!)
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
вчера в 17:59
Шансы в суперкубке равны.
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