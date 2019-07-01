Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок»

Новичок «Локомотива» защитник рассказал о том, как проходит подготовка к сезону.

Как я сыграл в матче с «Жилиной» пусть скажет главный тренер. Не мне оценивать мою игру.

С каждой игрой я всё лучше и лучше понимаю партнёров. Поэтому каждый день сборов идёт на пользу. Над чем будем работать дальше нам ещё скажут. До этого закладывали физику, плюс делали технико-тактические упражнения. Всё как обычно, идёт подготовка к сезону. Ближе к чемпионату нагрузки уменьшатся.

Суперкубок России — это официальная игра, «Локомотив» давно не выигрывал Суперкубок. Вроде три раза подряд проигрывали. Нужно выходить и выигрывать. Всё делается для того, чтобы наконец-то пришла победа.