Овчинников: «Лимит на легионеров нам ничего не дал»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что РПЛ следует отказаться от лимита на легионеров.
Я готов высказать свое мнение, которое никогда не поменяется. Считаю, что лимит вообще не нужен. Все, что искусственно создается, никогда не имеет серьезного выхлопа. В конце концов, я не вижу угрозы нашим футболистам, все равно играет сильнейший. Любой тренер в любом случае будет ориентироваться на своих воспитанников, если они не уступают по классу иностранцам.
Думаю, надо больше доверять нашей молодежи в целом: смелее вводить ее в состав, давать игровую практику независимо от лимита. Введя его, мы ничего особо не приобрели.
В 2005-м «липовый лимит» Колоскова отменили и ввели жесткий: 7 легионеров плюс 4 русских игрока.
Изначально представители РФПЛ на собрании решили, что ужесточать лимит нужно постепенно: «8+3» в 2006-м и 2007-м, «7+4» в 2008-2009-м, дальше – «6+5».
Гинер был одним из главных сторонников лимита: «Меня устроило бы чуть ли не любое решение относительно легионеров, ведь ЦСКА по их количеству идет, по-моему, на предпоследнем месте среди клубов премьер-лиги. Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3-4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы как состоятельный клуб скупим лучших российских футболистов – и все».
В 2005-м «липовый лимит» Колоскова отменили и ввели жесткий: 7 легионеров плюс 4 русских игрока.
Изначально представители РФПЛ на собрании решили, что ужесточать лимит нужно постепенно: «8+3» в 2006-м и 2007-м, «7+4» в 2008-2009-м, дальше – «6+5».
Гинер был одним из главных сторонников лимита: «Меня устроило бы чуть ли не любое решение относительно легионеров, ведь ЦСКА по их количеству идет, по-моему, на предпоследнем месте среди клубов премьер-лиги. Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3-4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы как состоятельный клуб скупим лучших российских футболистов – и все».
Вместо того, чтобы застроить всю страну дешевыми стадионами (исходя из потребностей клубов и городов, которые будут максимально заполняться и приносить максимальный доход), построили несколько, но таких, которые будут еще каждый год пустовать и приносить огромные убытки. Некоторые решения типа стадиона в Саранске вообще трудно оправдать с помощью логики.
Вместо того, чтобы создать хотя бы несколько нормальных тренировочных комплексов (не таких дорогих, учитывая, что у нас половина страны на равнине) в том же Саранске или Ростове, команды ездят летом в Австрию (!!!), где цены самые высокие в Европе, и там играют турнир.
Вместо того, чтобы играть весной, летом и осенью, играем зимой и в слякоть, формально ради ЛЧ, которая влияет на несколько команд, а убивается весь футбол, потому что в грязи и в -15 играют все команды. Да и интересный вопрос - когда-нибудь какой-нибудь наш клуб за время "весна-осень" показал что-нибудь выдающееся в ЛЧ, чем можно было бы хотя бы как-то это оправдать?
В реальности я больше скажу - надо вводить дивизионы (Сибирь и Запад, например), потому что нехрен командам из Москвы регулярно летать в Хабаровск, например, после недосыпа это все равно не футбол получается, а только нагрузка для игроков. А уж какая это нагрузка на бюджеты команд...
Вместо того, чтобы дешево и сердито развивать массовый футбол, в России развиваются несколько клубов и растут футбольные агенства Прядкина.
Вместо того, чтобы застроить всю страну дешевыми стадионами (исходя из потребностей клубов и городов, которые будут максимально заполняться и приносить максимальный доход), построили несколько, но таких, которые будут еще каждый год пустовать и приносить огромные убытки. Некоторые решения типа стадиона в Саранске вообще трудно оправдать с помощью логики.
Вместо того, чтобы создать хотя бы несколько нормальных тренировочных комплексов (не таких дорогих, учитывая, что у нас половина страны на равнине) в том же Саранске или Ростове, команды ездят летом в Австрию (!!!), где цены самые высокие в Европе, и там играют турнир.
Вместо того, чтобы играть весной, летом и осенью, играем зимой и в слякоть, формально ради ЛЧ, которая влияет на несколько команд, а убивается весь футбол, потому что в грязи и в -15 играют все команды. Да и интересный вопрос - когда-нибудь какой-нибудь наш клуб за время "весна-осень" показал что-нибудь выдающееся в ЛЧ, чем можно было бы хотя бы как-то это оправдать?
В реальности я больше скажу - надо вводить дивизионы (Сибирь и Запад, например), потому что нехрен командам из Москвы регулярно летать в Хабаровск, например, после недосыпа это все равно не футбол получается, а только нагрузка для игроков. А уж какая это нагрузка на бюджеты команд...
Вместо того, чтобы дешево и сердито развивать массовый футбол, в России развиваются несколько клубов и растут футбольные агенства Прядкина.
У португальцев тоже нет лимита на легионеров, и при этом сборная Португалии - Чемпионы Европы. У них только требование иметь в заявке на сезон 8 португальцев.
У португальцев тоже нет лимита на легионеров, и при этом сборная Португалии - Чемпионы Европы. У них только требование иметь в заявке на сезон 8 португальцев.
А инициаторы, обычно, не расплачиваются за свои инициативы и гениальные ходы...
А инициаторы, обычно, не расплачиваются за свои инициативы и гениальные ходы...
В ЦСКА воспитанник своей Академии стал Лучшим
бомбардиром РПЛ.
В ЦСКА воспитанник своей Академии стал Лучшим
бомбардиром РПЛ.