Овчинников: «Лимит на легионеров нам ничего не дал»

Тренер ЦСКА считает, что РПЛ следует отказаться от лимита на легионеров.

Я готов высказать свое мнение, которое никогда не поменяется. Считаю, что лимит вообще не нужен. Все, что искусственно создается, никогда не имеет серьезного выхлопа. В конце концов, я не вижу угрозы нашим футболистам, все равно играет сильнейший. Любой тренер в любом случае будет ориентироваться на своих воспитанников, если они не уступают по классу иностранцам.

Думаю, надо больше доверять нашей молодежи в целом: смелее вводить ее в состав, давать игровую практику независимо от лимита. Введя его, мы ничего особо не приобрели.