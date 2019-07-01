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Овчинников: «Лимит на легионеров нам ничего не дал»

сегодня, 14:08

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что РПЛ следует отказаться от лимита на легионеров.

Я готов высказать свое мнение, которое никогда не поменяется. Считаю, что лимит вообще не нужен. Все, что искусственно создается, никогда не имеет серьезного выхлопа. В конце концов, я не вижу угрозы нашим футболистам, все равно играет сильнейший. Любой тренер в любом случае будет ориентироваться на своих воспитанников, если они не уступают по классу иностранцам.

Думаю, надо больше доверять нашей молодежи в целом: смелее вводить ее в состав, давать игровую практику независимо от лимита. Введя его, мы ничего особо не приобрели.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Питер Ман
   316 / 673
сегодня в 17:08
Да че за бред?!Если российские игроки слабее африканских и не способны выиграть кокуренцию,то грошь цена таким футболистам.Из-за лимита они лучше играть не станут
Владимир Сатанин
Владимир Сатанин
сегодня в 17:04
Как это ничего? Кокорин и Мамаев - это вовсе даже не ничего:).
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 673
сегодня в 16:41
Да, не убавить, ни прибавить! Так оно и есть, к сожалению....
spartach n1
spartach n1
   2 / 673
сегодня в 16:17
Харьковский балабол 14 лет назад протащил лимит,деньги кончились переобулся !

В 2005-м «липовый лимит» Колоскова отменили и ввели жесткий: 7 легионеров плюс 4 русских игрока.

Изначально представители РФПЛ на собрании решили, что ужесточать лимит нужно постепенно: «8+3» в 2006-м и 2007-м, «7+4» в 2008-2009-м, дальше – «6+5».

Гинер был одним из главных сторонников лимита: «Меня устроило бы чуть ли не любое решение относительно легионеров, ведь ЦСКА по их количеству идет, по-моему, на предпоследнем месте среди клубов премьер-лиги. Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3-4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы как состоятельный клуб скупим лучших российских футболистов – и все».
ermak6848
ermak6848
   205 / 673
сегодня в 16:09
своих надо Воспитывать...
Питер Ман
Питер Ман
   69 / 673
сегодня в 16:04
Нельзя отказываться от лимита, иначе такие как Федун или ростов привезут мгновенно всю Африку сюда
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Uigur_CSKA
   6 / 673
сегодня в 15:55
Можно ведь хотя бы отменить лимит на некоторое время,если не подойдет всегда можно вернуть.
Кто это будет делать? У нас все делается сугубо для чьей-то выгоды.

Вместо того, чтобы застроить всю страну дешевыми стадионами (исходя из потребностей клубов и городов, которые будут максимально заполняться и приносить максимальный доход), построили несколько, но таких, которые будут еще каждый год пустовать и приносить огромные убытки. Некоторые решения типа стадиона в Саранске вообще трудно оправдать с помощью логики.

Вместо того, чтобы создать хотя бы несколько нормальных тренировочных комплексов (не таких дорогих, учитывая, что у нас половина страны на равнине) в том же Саранске или Ростове, команды ездят летом в Австрию (!!!), где цены самые высокие в Европе, и там играют турнир.

Вместо того, чтобы играть весной, летом и осенью, играем зимой и в слякоть, формально ради ЛЧ, которая влияет на несколько команд, а убивается весь футбол, потому что в грязи и в -15 играют все команды. Да и интересный вопрос - когда-нибудь какой-нибудь наш клуб за время "весна-осень" показал что-нибудь выдающееся в ЛЧ, чем можно было бы хотя бы как-то это оправдать?

В реальности я больше скажу - надо вводить дивизионы (Сибирь и Запад, например), потому что нехрен командам из Москвы регулярно летать в Хабаровск, например, после недосыпа это все равно не футбол получается, а только нагрузка для игроков. А уж какая это нагрузка на бюджеты команд...

Вместо того, чтобы дешево и сердито развивать массовый футбол, в России развиваются несколько клубов и растут футбольные агенства Прядкина.
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
сегодня в 15:23
Можно ведь хотя бы отменить лимит на некоторое время,если не подойдет всегда можно вернуть.
mihaluch
mihaluch
   46 / 673
сегодня в 15:21
Лимит ничего не дал, не пошла на пользу система осень- весна, скорее пошла во вред об этом можно судить по результатам.
Багров-брат
Багров-брат ответил LOpp
   117 / 673
сегодня в 15:20
Идею с лимитом, которую протащили Газзаев и Гинер, отбросило развитие российского футбола на десятки лет назад.
Идея с лимитом придумана Федуном и Мутко!...))) Они даже ржут над процессом одинаково...)))
Багров-брат
Багров-брат
   117 / 673
сегодня в 15:18
Гораздо больше нам "ДАЛ" Мутко! Теперь он в строительстве "ДАЁТ"...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 673
сегодня в 15:16
У немцев нет лимита на легионеров, и при этом сборная Германии - одна из сильнейших в мире. У них только требование иметь в заявке на сезон 8 немцев.

У португальцев тоже нет лимита на легионеров, и при этом сборная Португалии - Чемпионы Европы. У них только требование иметь в заявке на сезон 8 португальцев.
cska plus
cska plus ответил LOpp
   3 / 673
сегодня в 15:07
Идею с лимитом, которую протащили Газзаев и Гинер, отбросило развитие российского футбола на десятки лет назад.
Чемоданчик федуна и ОПГ федун-егоров-безбородов-кукуян вообще отбросило нас на сотни лет.
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:04
    LOpp
    LOpp
       9 / 673
    сегодня в 14:57
    Идею с лимитом, которую протащили Газзаев и Гинер, отбросило развитие российского футбола на десятки лет назад.
    Zenit_84
    Zenit_84
       82 / 673
    сегодня в 14:51
    Молодежь надо внедрять
    particular
    particular
       14 / 673
    сегодня в 14:46
    Искусственно созданное и насильно насаждаемое, как правило, приводит к потере времени, растрате ресурсов и усугублению ситуации...
    А инициаторы, обычно, не расплачиваются за свои инициативы и гениальные ходы...
    Don_Macabro
    Don_Macabro
       436 / 673
    сегодня в 14:39
    В России никогда не будет играть сильнейший, потому что с такой чудовищной коррупцией конкурентная среда искажена. Гляньте в теле-ящик - кто там? Талантища? А ваше потенциальное рабочее место всегда займет блатной даунито. Овчинников это конечно знает - он же не с Марса. "Вводи" сейчас "сильнейших". Вводи...
    Garrincha58
    Garrincha58
       107 / 673
    сегодня в 14:32
    Правильно это говорит человек который понимает в футболе,а всякие лимиты принимают дилетанты, которые руководят футболом и спортом в целом. Почему у нас так происходит почему спортом да и другими отраслями управляют люди не компетентные почему в политику лезут артисты спортсмены и всякие бывшие бандиты то есть есть бабло надо ещё портфельчик поиметь
    beloff
    beloff
       306 / 673
    сегодня в 14:26
    "НАМ" это кому? паспортникам он дал очень много,
    Великолепный
    Великолепный
       24 / 673
    сегодня в 14:15
    Прав Овчинников - все равно играют сильнейшие
    В ЦСКА воспитанник своей Академии стал Лучшим
    бомбардиром РПЛ.
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